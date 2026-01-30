Дефицит продуктов в Харькове остается минимальным, а контроль государства помогает сдерживать возможное повышение цен на подсолнечное масло для населения.

Дефицит продуктов в Харькове не прогнозируется, несмотря на российские удары по масляным заводам, сообщает Politeka.

Внутреннее потребление подсолнечного масла в Украине составляет всего 5,6–8% общего производства, поэтому даже после атак критических объектов массового дефицита товара не предполагается.

Министерство экономики уверяет, что цены на внутреннем рынке останутся стабильными. В то же время, аналитики рынка от «АПК-Информ» отмечают, что несколько факторов могут повлиять на стоимость масла в ближайшее время. Эксперт Светлана Киричок объясняет:

Она добавляет, что затраты на производство также растут из-за дефицита электроэнергии, дополнительных генераторов на предприятиях, логистики и страховых затрат. Несмотря на это, эксперт отмечает: существенного подорожания социально значимого масла ждать не стоит.

Госрегулирование цен на подсолнечное масло действует с 30 декабря 2021 года. Если розничная стоимость растет на 15% и более, предприятия должны предупреждать покупателей за 30 дней, при росте на 10–15% за 14 дней, на 5–10% за три дня. Торговая надбавка не может превышать 10% оптовой цены производителя или таможенной стоимости.

Таким образом, дефицит продуктов в Харькове остается минимальным, а контроль государства помогает сдерживать возможное повышение цен на подсолнечное масло для населения.

Жителям Харькова советуют следить за ценами, но оставаться уверенными в доступности основных продуктов в магазинах.

