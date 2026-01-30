Дефіцит продуктів у Харкові залишатиметься мінімальним, а контроль держави допомагає стримувати можливе підвищення цін на соняшникову олію для населення.

Дефіцит продуктів у Харкові не прогнозується попри російські удари по олійних заводах, повідомляє Politeka.

Внутрішнє споживання соняшникової олії в Україні становить лише 5,6–8% від загального виробництва, тому навіть після атак критичних об’єктів масового дефіциту товару не передбачається.

Міністерство економіки запевняє, що ціни на внутрішньому ринку залишаться стабільними. Водночас аналітики ринку від «АПК-Інформ» відзначають, що кілька факторів можуть вплинути на вартість олії найближчим часом. Експертка Світлана Киричок пояснює: «Ціна на соняшникову олію може зрости через підвищення попиту на формування експортних партій, знижену активність продажів сировини аграріями та зростання виробничих ризиків».

Вона додає, що витрати на виробництво також зростають через дефіцит електроенергії, додаткові генератори на підприємствах, логістику та страхові витрати. Попри це, експертка наголошує: суттєвого здорожчання соціально значущої олії чекати не варто.

Держрегулювання цін на соняшникову олію діє з 30 грудня 2021 року. Якщо роздрібна вартість зростає на 15% і більше, підприємства повинні попереджати покупців за 30 днів, при зростанні на 10–15% — за 14 днів, на 5–10% — за три дні. Торговельна надбавка не може перевищувати 10% оптової ціни виробника або митної вартості.

Таким чином, дефіцит продуктів у Харкові залишатиметься мінімальним, а контроль держави допомагає стримувати можливе підвищення цін на соняшникову олію для населення.

Жителям Харкова радять слідкувати за цінами, але залишатися впевненими у доступності основних продуктів у магазинах.

Джерело: glavcom

