Дефицит продуктов в Винницкой области становится заметнее на фоне резкого сокращения запасов ржи, сообщает Politeka.

Нехватка сырья уже сказывается на стоимости хлебобулочных изделий. В торговых точках фиксируют постепенное повышение ценников.

Директор Союза «Мукомелелы Украины» Родион Рыбчинский отмечает: в 2025–2026 годах значительная часть предприятий будет вынуждена закупать зерно за границей из-за почти отсутствующих внутренних резервов. На рынке появляется импортная ржаная мука из Польши и стран Балтии, что увеличивает расходы производителей.

Сельхозпроизводители сокращают посевы из-за более низкой урожайности — около 40 центнеров с гектара против 60 у пшеницы. Часть хозяйств переходит в более рентабельные культуры. Дополнительным фактором стало прекращение поставок из Беларуси, ранее частично компенсировавших потребность, а также усложнение логистики.

Стоимость тонны ржи выросла с 6-7 тысяч гривен в прошлом году до 12-14 тысяч в мае 2025 года. Мука подорожала с 10 до 18–20 тысяч гривен. По оценкам участников отрасли, цена хлеба может составить 40–50 гривен за единицу. Отдельные производители рассматривают возможность временной приостановки работы из-за снижения доходности.

Специалисты отмечают: дефицит продуктов в Винницкой области касается прежде всего сегмента ржаного производства, а не всего продовольственного ассортимента. Остальные позиции остаются доступными.

Жителям рекомендуют планировать закупки раньше времени, внимательно следить за рыночными изменениями и избегать ажиотажа. Умеренное формирование запасов поможет удержать контроль над расходами и сохранить стабильность домашнего бюджета.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ в Винницкой области: названо место, где регулярно выдают помощь.

Как сообщала Politeka, Новая система оплаты за проезд в Виннице: горожанам рассказали о важных нововведениях.