Графики отключения света в Полтавской области на 31 января будут действовать по части региона.

Записаны графики отключения света в Полтавской области, которые будут действовать в субботу, 31 января, из-за плановых ремонтных работ, пишет Politeka.net.

Об этом предупредили несколько общин со ссылкой на «Полтаваобленерго».

С 8 до 16 часов из-за выполнения работ по техническому обслуживанию электросетей (кроме работ, связанных с расчисткой трасс ВЛ), электричество будет выключаться в следующих населенных пунктах:

с.Зачепыливка улицы:

Жовтнева (б. 101),

Колхозна (б. 1, 2, 4, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 19, 20, 21а, 22, 23, 24, 25, 26),

Космонавтив (б. 2, 8),

Степна (б. 1, 2, 3, 3а, 4, 5а, 6, 8, 10, 14, 17, 20, 26, 28, 30)

с.Калашныкы улицы

Грыгория Сковороды (б. 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 7, 8, 10),

Исторычна (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 20а, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45),

Калынова (б. 7),

Котовського (б. 12),

пер.Медычный (б. 1, 2, 4, 6),

Мыколы Гоголя (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 21, 23, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38),

Молодмжна (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12),

Соборности (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 11 б, 12, 13, 14, 15, 15а, 17, 21),

Центральна (б. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20),

Шкильна (б. 9),

пер.Шкильный (б. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11)

с.Клыменкы улицы:

Дружбы (б. 1, 4, 5, 5а, 6, 8, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 14а, 15, 18, 20),

Степова (б. 1, 1а, 2, 3а, 4, 6, 6а, 7, 8а, 9, 10, 11, 13, 14, 14а, 15, 16, 29),

Тараса Шевченко (б. 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11а, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27

С 8 до 14 часов в связи с проведением работ в сетях возможны временные перерывы в электроснабжении потребителей, проживающих по адресам:

с.Кизливка улицы:

Загорянська (б. 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 81/1, 82, 83, 85, 87, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 106, 108, 112, 114, 116),

Центральна (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 9, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 40, 42, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 75а, 86, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101),

пер.Шкильный (б. 4, 8, 10, 12, 14, 16),

Яривська (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11а, 12, 13, 14а, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 51, 53, 57, 58)

с.Ковали улицы:

Замостянська (б. 28, 28А, 33, 34, 35, 39, 41, 43, 45, 47, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 62А),

Колядивка (б. 1, 1А, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 53, 56, 60, 62, 64, 64А, 66, 66А, 68, 72, 72А, 76, 78, 83, 84, 85, 86),

Червоногорянська (б. 1, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34ДАЧА, 36),

Штымы (б. 2, 5, 5а, 6, 13, 15, 15а, 19),

Яривська (б. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 18, 20, 22, 25, 25а, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 50, 51, 51а, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 60, 62, 63, 67, 68, 73, 74, 76, 78, 78а, 80, 84, 86, 88, 90, 92, 92а)

Жителям указанных выше населенных пунктов следует учесть время проведения работ и заранее подготовиться к графикам отключения света в Полтавской области.

