Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области доступно для переселенцев в сложных условиях, сообщает Politeka.

В Полтавской области внутренне перемещенные лица могут получить временное жилье при поддержке государственных и местных структур. Программа ориентирована на переселенцев и членов их семей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

Жилые помещения предоставляют из специального фонда на срок до одного года. Финансирование производится за счет государственного бюджета, плата за проживание не предусмотрена.

Условия проживания включают в себя базовые удобства и возможность самостоятельного приготовления пищи. Также предусмотрена помощь в ведении быта и решении неотложных вопросов, возникающих при адаптации.

Отдельное внимание уделяется социальной поддержке. При необходимости к работе привлекают профильных специалистов или соответствующие службы независимо от формы собственности, что способствует безопасности и стабильности.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области в первую очередь предоставляют многодетным семьям, семьям с детьми, беременным женщинам, людям с инвалидностью и пенсионерам, чьи дома были разрушены или стали непригодными из-за войны.

Решение о предоставлении жилья принимают на основе балльной оценки потребностей. Минимальная площадь составляет не менее шести квадратных метров на одного человека в соответствии с правительственными требованиями.

Для участия в программе переселенцам необходимо встать на учет лиц, нуждающихся в временном проживании. Заявления принимаются в центрах предоставления административных услуг, исполнительных органах общин или районных государственных администрациях по месту фактического пребывания.

