Доплаты пенсионерам в Полтавской области в 2026 году остаются одним из инструментов государственной поддержки.

Доплаты для пенсионеров в Полтавской области в 2026 году предусмотрены для отдельных категорий граждан и выплачиваются в соответствии с нормами действующего законодательства и обновленного прожиточного минимума, сообщает Politeka.

С 1 января этого года часть украинских пенсионеров в Полтавской области продолжила получать специальные доплаты по основным пенсионным выплатам, размер которых был пересмотрен в связи с ростом базовых социальных показателей.

Речь идет о финансовой поддержке для людей, чей статус и место жительства соответствуют условиям, определенным на государственном уровне.

Основания для начисления таких надбавок закреплены в статье 29 закона "О Государственном бюджете Украины на 2026 год". Именно этим документом установлено, что размер специальной ежемесячной доплаты в Полтавской области напрямую зависит от прожиточного минимума.

А он – с начала года вырос с 2 391 грн до 2 595 грн. Соответственно, сумма выплаты для определенных законом категорий пенсионеров также была увеличена и в 2026 году составляет 2595 гривен ежемесячно.

Прибавки могут получать неработающие граждане пенсионного возраста, постоянно проживающие в зоне безусловного отселения или зоне гарантированного добровольного переселения.

Право на такую ​​выплату имеют также лица, проживавшие или работавшие на соответствующих территориях по состоянию на 26 апреля 1986 или до 1 января 1993 года и имеющие официально подтвержденный статус пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы.

Контроль соблюдения условий получения средств осуществляется через государственные реестры, что позволяет оперативно отслеживать изменения в статусе и месте жительства получателей.

