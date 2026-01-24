Бесплатные продукты для ВПЛ в Полтаве предоставляются гражданам из-за регулярных встреч организации "Церковь Спасения Помощь", сообщает Politeka.

Как информируют в официальном Телеграмм-канале организации, бесплатные продукты для ВПЛ в Полтаве можно получить, зарегистрировавшись на 14-й поток помощи, стартовавший 20 января 2026 года.

Участники мероприятия получат бесплатные продукты для ВПЛ в Полтаве в виде продовольственных наборов. А также уязвимым категориям граждан предусмотрены средства гигиены и одежды.

Принять участие могут только те, кто ни разу не пользовался подобной помощью раньше. Для получения гуманитарной помощи организаторы отмечают важность регулярного присутствия.

Встречи будут проводиться раз в неделю, а пропуск двух встреч подряд без уважительных причин приведет к отмене участия.

Формат мероприятия предполагает небольшое общение за чашкой чая с печеньем, после которого каждый участник получит продовольственный набор. Участникам будут назначены конкретные модераторы, которые будут следить за процессом выдачи.

Кроме этого, организация отмечает обязательное присутствие взрослых от 18 лет и необходимость соблюдать точное время начала встреч. Адрес мероприятия: г. Полтава, проспект Мира, 24.

Формы регистрации и актуальная информация о новых наборах доступны в официальном Телеграмм-канале "Церковь Спасения Помощь". Местным жителям советуют следить за данной страницей, чтобы не упустить важную информацию.

Организаторы подчеркивают, что гуманитарная поддержка будет выдаваться ограниченному количеству участников, поэтому регистрация обязательна.

