При рассмотрении заявлений на денежную помощь для ВПЛ в Днепропетровской области благотворители будут оценивать дополнительные критерии уязвимости.

В Днепропетровской области ВПЛ и жители прифронтовых общин могут получить новую денежную помощь от Благотворительного фонда «Право на захист», пишет Politeka.net.

Программа реализуется при поддержке Гуманитарного фонда для Украины (UHF) и предусматривает выплаты до 12 300 гривен на одного человека. Финансовая поддержка направлена ​​на граждан, которые из-за войны оказались в сложных жизненных обстоятельствах и нуждаются в дополнительной помощи. Подать заявку могут как внутренне перемещенные лица, так и местные жители, проживающие в районах, приближенных к зоне боевых действий.

Для участия в программе денежной помощи в Днепропетровской области домохозяйство должно удовлетворять ряду установленных требований. В частности, заявители должны иметь статус ВПЛ или принадлежать местному населению, проживать не дальше 50 километров от линии фронта или государственной границы, а также иметь среднемесячный доход менее 8 422 гривен на одного члена семейства.

При рассмотрении заявлений благотворители также будут оценивать дополнительные критерии уязвимости. Среди них - наличие в семье людей с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями, пожилой возраст членов семейства, состав домохозяйства, уровень занятости и жилищно-бытовые условия.

Организаторы отмечают, что соответствие основным требованиям не означает автоматического назначения помощи. Первоочередно поддержку будут оказывать наиболее уязвимым категориям населения, в частности многодетным семьям, одиноким родителям, пожилым людям, а также семьям, в составе которых есть лица с инвалидностью или серьезными заболеваниями.

Размер выплат будет зависеть от категории получателей. Для граждан, которые остаются проживать в районах повышенного риска, предусмотрено ежемесячнй денежной помощи в размере 1 800 гривен. В общей сложности за шесть месяцев они могут получить 10 800 гривен.

Для семей, вынужденных эвакуироваться из-за опасности, размер денежной помощи составляет 4 100 гривен на каждого члена семьи. В таком случае общая сумма выплат за три месяца достигает 12 300 гривен на одного человека.

Все средства будут выплачиваться одним платежом на банковский счет заявителя по завершении процедуры проверки и согласования заявки.

Процесс оформления денежной помощи в Днепропетровской области состоит из нескольких этапов. Сначала производится предварительная оценка соответствия установленным критериям. После этого прошедшие отбор кандидаты получают приглашение на верификацию данных и представление оригиналов необходимых документов.

В фонде также обращают внимание, что при регистрации обязательно личное присутствие всех членов домохозяйства, которые претендуют на получение финансовой поддержки. Для маломобильных граждан предусмотрена возможность выезда мобильной группы по месту жительства.

Кроме того, благотворители будут проверять информацию о получении заявителями аналогичной поддержки от других гуманитарных организаций. Актуальные данные о местах регистрации, графиках работы пунктов приема документов и даты проведения сбора заявок будут публиковаться через официальный чат-бот проекта.

Источник: Благотворительный фонд «Право на захист»

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