Дефицит продуктов в Одесской области рассматривается как результат сокращения переходных запасов.

Дефицит продуктов в Одесской области усугубляется на фоне нового повышения стоимости прошлогодней моркови в Украине, где за последнюю неделю фиксируется прирост примерно на 34%.

По данным мониторинга рынка, сейчас агропроизводители продают остатки урожая по 13–20 грн. за килограмм. Такой диапазон отражает снижение запасов и изменение соотношения между предложением и спросом, который остается стабильно высоким.

Аналитики отмечают, что закупочная активность со стороны оптовых компаний и торговых сетей выросла. Предприятия пытаются сформировать резервы, что ускоряет сокращение доступных объемов в хозяйствах.

Фермерские хозяйства сообщают о почти полном исчерпании прошлогодней моркови на складах. Это уменьшает конкуренцию между поставщиками и создает предпосылки для дальнейшей коррекции цен в сторону повышения.

В этом контексте Дефицит продуктов в Одесской области рассматривается как результат сокращения переходных запасов и постепенного завершения сезона реализации старой продукции.

Несмотря на нынешнюю динамику, средний уровень стоимости корнеплода остается примерно на 56% ниже, чем в прошлом году в тот же период. Это объясняется стартовой перенасыщенностью рынка и большими остатками урожая в начале сезона.

Эксперты прогнозируют дальнейшее сохранение тенденции, однако без резких скачков из-за постепенного уменьшения спроса и естественного истощения запасов у производителей.

Аналитики не исключают дальнейшей постепенной корректировки стоимости в ближайшие недели.

Стабильность цен будет напрямую зависеть от баланса между спросом и остатками продукции на складах.

Источник: east-fruit

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