Дефицит продуктов в Одесской области проявляется локально из-за неравномерных потерь урожая и логистических сбоев в доставке.

Дефицит продуктов в Одесской области фиксируется на фоне весенних погодных аномалий, повредивших часть аграрного производства и повлиявших на поставку свежей продукции, сообщает Politeka.

Апрельские и майские похолодания ударили по ранним насаждениям. Наиболее сильно пострадали косточковые культуры — абрикос, персик, вишня. В некоторых регионах первая волна клубники практически потеряна из-за подмерзания цветов.

Виноградные плантации оказались в зоне риска из-за раннего старта вегетации. Молодые побеги не выдержали резкого возвращения морозов, что повлекло за собой потерю части будущего сбора и потребность в восстановлении насаждений.

В тепличном секторе ситуация тоже усложнилась. Переохлаждение почвы замедлило развитие корневой системы, из-за чего всходы появлялись с задержкой. Это сместило графики поставок ранних овощей на рынок.

Бахчевые культуры на востоке страны почти полностью уничтожены. Температура до -6°C разрушила ранние арбузы даже, несмотря на укрытие и дополнительный подогрев в хозяйствах.

Зерновые демонстрируют разную стойкость. Часть импортных сортов пшеницы пострадала, в то время как локальные разновидности выдержали холод лучше. Кукуруза и подсолнечник получили минимальные повреждения.

Специалисты отмечают, что ситуация не ведет к тотальному дефициту. Часть нехватки компенсирует импорт, а резких ценовых скачков не ожидается — стоимость меняется постепенно в зависимости от спроса.

Аграрии уже адаптируют подходы: комбинируют сорта, изменяют сроки посадок и распределяют риски по сезону, чтобы уменьшить влияние погодных колебаний на будущие сборы.

