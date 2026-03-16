Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области соответствует реальным экономическим показателям отрасли.

С начала 2026 г. произошло повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области, сообщает Politeka.

Изменения коснулись централизованного водоснабжения и канализации местных общин. Причиной называют рост минимальной зарплаты, прожиточного минимума и стоимости электроэнергии, что отразилось на расходах предприятий.

Теперь кубометр воды стоит 38,87 грн – на 7,2% больше, чем раньше. Стоимость отвода стоков выросла до 47,62 грн. за кубометр, что на 17,4% превышает предыдущую ставку.

В Водоканале объясняют, что старые тарифы покрывали лишь около 91% реальных затрат. Дополнительные средства будут направлены на оплату труда, энергоресурсы и социальные начисления. План на 2026 год предусматривает подачу более 478 тысяч кубометров воды и прием около 255 тысяч кубометров стоков.

Эксперты отмечают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области отвечает реальным экономическим показателям отрасли. Жителям советуют передавать данные счетчиков, экономно использовать воду и планировать заранее ежемесячные расходы.

Власти призывают внимательно проверять официальные сообщения и своевременно оплачивать счета. Для социально уязвимых категорий действуют льготы и государственная помощь, что частично компенсирует дополнительную нагрузку.

Рациональное потребление воды помогает поддерживать стабильность сетей и снизить риск аварий. Последующие изменения тарифов будут приниматься с учетом экономической ситуации и фактических показателей работы предприятий, поэтому жителям советуют регулярно следить за обновлениями и корректировать бюджет.

