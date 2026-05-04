Доплаты пенсионерам в Одесской области зависят от количества лет, отработанных сверх установленных норм, а также от даты назначения пенсионного обеспечения.

Доплаты пенсионерам в Одесской области применяются с учетом страхового стажа и сверхурочных периодов трудовой деятельности, передает Politeka.

В Пенсионном фонде Украины объясняют, что увеличение формируется для граждан с длительным официальным опытом работы. Дополнительно отработанные годы становятся основанием для ежемесячного повышения, в отдельных случаях превышающим 500 гривен.

В 2026 году действуют четкие требования к стажу. Для выхода в 60 лет требуется 33 года, в 63 - 23, в 65 - 15. Все показатели сверх этих границ учитываются как дополнительный ресурс для исчисления надбавки.

Также значение имеет дата назначения выплат. Для решений, принятых до октября 2011 года, превышением считается стаж более 25 лет для мужчин и 20 для женщин. Для более поздних случаев эти показатели составляют 35 и 30 лет соответственно.

Расчет производится по простой формуле: каждый дополнительный год прибавляет 1% к базовому размеру. В то же время, действует ограничение — повышение не может превышать 1% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

В 2026 году этот показатель составляет 2595 гривен, поэтому максимальная доплата за год равна 25,95 гривны. При продолжительном стаже общая сумма накапливается и может ощутимо влиять на итоговый уровень обеспечения.

Для работающих получателей перерасчет производится после завершения трудовой деятельности, что иногда откладывает повышение, но в конце концов увеличивает выплаты.

