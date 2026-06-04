Дефіцит продуктів у Одеській області розглядається як наслідок скорочення перехідних запасів.

Дефіцит продуктів у Одеській області посилюється на тлі нового підвищення вартості торішньої моркви в Україні, де за останній тиждень фіксується приріст приблизно на 34%.

За даними моніторингу ринку, нині агровиробники продають залишки врожаю по 13–20 грн за кілограм. Такий діапазон відображає зменшення запасів і зміну співвідношення між пропозицією та попитом, який залишається стабільно високим.

Аналітики зазначають, що закупівельна активність з боку гуртових компаній і торговельних мереж зросла. Підприємства намагаються сформувати резерви, що пришвидшує скорочення доступних обсягів у господарствах.

Фермерські господарства повідомляють про майже повне вичерпання минулорічної моркви на складах. Це зменшує конкуренцію між постачальниками та створює передумови для подальшого коригування цін у бік підвищення.

У цьому контексті Дефіцит продуктів у Одеській області розглядається як наслідок скорочення перехідних запасів та поступового завершення сезону реалізації старої продукції.

Попри нинішню динаміку, середній рівень вартості коренеплоду залишається приблизно на 56% нижчим, ніж торік у той самий період. Це пояснюється стартовою перенасиченістю ринку та більшими залишками врожаю на початку сезону.

Експерти прогнозують подальше збереження тенденції, однак без різких стрибків через поступове зменшення попиту та природне вичерпання запасів у виробників.

Аналітики не виключають подальшого поступового коригування вартості у найближчі тижні.

Стабільність цін напряму залежатиме від балансу між попитом і залишками продукції на складах.

Джерело: east-fruit

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