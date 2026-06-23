Бесплатное жилье для ВПЛ в Николаевской области рассматривается как временное решение жилищного вопроса.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Николаевской области предлагается через частные объявления местных жителей, которые предоставляют переселенцам разные форматы временного проживания, передает Politeka.

В селе Богдановка Домановского района доступно отдельное здание с твердотопливной системой отопления. Внутри оборудована кухня с электроплитой, холодильное оборудование, санузел, водоснабжение. В доме есть две комнаты, веранда, приусадебная территория и огород. Локация расположена недалеко от Южноукраинска. Владелец ищет постоянных жителей, знакомых с использованием дровяного обогрева.

Другой вариант предусматривает однокомнатное жилье в Николаеве с совместным проживанием вместе с мужем 40 лет, имеющим опыт военной службы. Он берет на себя оплату коммунальных услуг. В квартире есть базовая мебель, бытовая техника и условия для ежедневного проживания.

Также предлагается частный дом с подключенными коммуникациями: газ, вода, канализация, интернет и необходимые бытовые приборы. Для переселенцев выделяется отдельная комната, а расходы ограничиваются оплатой потребленных услуг. Вариант рассчитан на продолжительное пребывание.

В этом контексте бесплатное жилье для ВПЛ в Николаевской области рассматривается как временное решение жилищного вопроса для людей, потерявших собственные дома из-за военных действий.

Предлагаемые объекты отличаются условиями проживания, однако объединены общей целью — обеспечение жилого пространства для нуждающихся.

Решения о заселении принимаются индивидуально после личного контакта между сторонами и согласования бытовых условий и деталей сосуществования.

Источник: Допомагай

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит овощей в Николаевской области: как он отображается в магазинах.

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Николаевской области: как получить гуманитарные наборы.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Николаевской области: кому доступна важная поддержка.