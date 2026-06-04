Дефицит овощей в Николаевской области постепенно усиливается на фоне изменений конъюнктуры рынка картофеля в Украине, где снижение запасов урожая прошлого года уже начинает влиять на ценовую динамику, сообщает Politeka.

Информацию об этом сообщают аналитики AgroTimes.

На сегодняшний день производители реализуют остатки продукции в пределах 5–11 грн за килограмм. Это существенно ниже уровня аналогичного периода 2025 года, когда цены достигали 13–23 грн. Такое удешевление связывают с избыточным предложением на старте сезона, а также с влиянием засухи, которая привела к формированию более мелкого клубня и неравномерному качеству урожая.

В то же время на внутренний рынок начал поступать ранний импортный картофель. Ее стоимость значительно выше – около 90 грн за килограмм, что фактически формирует верхний ценовой ориентир для сегмента. Спрос на импорт ограничен, однако эксперты отмечают, что он может возрасти в случае дальнейшего сокращения внутренних запасов.

Аналитики плодоовощного рынка отмечают, что нынешняя ситуация является переходной. По мере истощения складских остатков ожидается постепенное повышение закупочных и розничных цен, особенно в межсезонный период, когда зависимость от импорта традиционно растет.

Дополнительным фактором влияния остается логистика и региональное распределение продукции, что может создавать неравномерность цен в разных областях. В этом контексте Дефицит овощей в Николаевской области рассматривается как часть более широкой тенденции, связанной с сокращением предложения на национальном рынке и постепенным переходом к новому сезонному циклу.

Источник: ТСН

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