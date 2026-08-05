Графики отключения света в Винницкой области на 6 августа по отдельным адресам будут действовать много часов.

Графики отключения света в Винницкой области на 6 августа продлятся много часов подряд из-за ремонтных работ, пишет Politeka.net.

Графики отключения света в Винницкой области на 6 августа вводятся в связи с проведением плановых ремонтных, профилактических и технических работ на объектах электросетей. Такие работы необходимы для уменьшения риска аварийных отключений.

По данным АТ «Винницаоблэнерго», 6 августа 2026 дополнительные плановые отключения электроэнергии запланированы в селе Ганнивка. Работы продлятся с 08:30–17:00 часов, а временно без электроснабжения останутся отдельные дома по следующим адресам:

Мыру — 1, 1/54, 2, 5, 6, 6А, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 18А, 19, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38

Соборна — 1, 3, 5, 9, 9А, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 36, 39, 39А, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 56, 59, 65, 67, 69, 93

пров. Мыру — 4

Также ремонтные бригады будут работать в селе Зозив. Плановые работы будут выполняться с 08:30–17:00 часов, через что отдельные потребители временно останутся без электроэнергии. Отключения будут касаться домов на улице:

Молодижна - 29Е, 31Б

Кроме того, 6 августа плановые работы будут проводиться в селе Славна. Отключения электроснабжения запланированы с 08:30 до 17:00. В этот период без света временно останутся обитатели большого числа адресов:

Зелена — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8А, 9, 10, 11А, 11Б, 13, 13А, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 25/6, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 54

Коцюбынського — 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 22, 24

Молодижна — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15

Набережна — 2, 3, 6, 7, 8, 9А, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 31, 33, 34, 35, 37, 45, 46, 49

Пырогова — 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 29, 31, 33, 37, 39, 41, 43, 47

Садова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16

Соборна — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 34, 35, 35А, 61

Шевченка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 32, 34

Шкильна — 1, 1/17, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17.

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