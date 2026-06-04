Гуманитарная помощь для пенсионеров в Николаевской области стала доступна благодаря запуску комплексного проекта IMPACT (Immediate Multisectoral Priority Assistance for Conflict-Affected Territories), сообщает Politeka.

Эта инициатива направлена ​​на всестороннюю поддержку людей, наиболее пострадавших из-за боевых действий и вражеских обстрелов.

Инициатором гуманитарной помощи пенсионерам в Николаевской области стал благотворительный консорциум TERA.

В его состав вошли известные украинские общественные и благотворительные организации под общей координацией благотворительного фонда Team4UA.

Непосредственной реализацией утвержденных мероприятий и распределением поддержки в разных регионах страны занимаются благотворительный фонд «Улыбка ЮА», общественная организация «Десятое Апреля» и благотворительный фонд «ГУДВИЛЛ».

В рамках новой программы IMPACT предусмотрена многокомпонентная система поддержки уязвимых категорий населения.

Пострадавшие граждане могут рассчитывать на денежные выплаты, а также на получение продуктовых и гигиенических наборов длительного хранения.

Кроме того, гуманитарная помощь для пенсионеров в Николаевской области включает в себя оказание профессиональной психологической и психосоциальной поддержки, социально-правовое сопровождение и медицинское обслуживание.

Отдельным важным направлением работы специалистов определена эвакуация жителей из опасных зон и оперативное реагирование на последствия обстрелов.

Практические мероприятия на территории региона внедряет партнерская организация ОО «Десятое Апреля».

Источник: Благотворительный фонд Улыбка ЮА.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Николаевской области: кто имеет право на получение этих выплат.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Николаевской области: стало известно, насколько сложна ситуация.

Как сообщала Politeka, Пересчет пенсий в Николаевской области: в апреле часть украинцев ждут большие выплаты.