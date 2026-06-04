Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Николаевской области и других прифронтовых регионах Украины раздают в виде специально разработанных месячных наборов питания, сообщает Politeka.

Этот продуктовый пакет рассчитан на 30 дней и способен полностью покрыть 60 процентов от необходимой месячной нормы потребления калорий для одного взрослого человека.

Всемирная продовольственная программа обеспечивает финансирование и формирование таких коробок с бесплатными продуктами для ВПЛ и пенсионеров в Николаевской области.

Они состоят из качественной муки, питательной гречневой крупы, пшенной крупы, подсолнечного масла, макаронных изделий, мясных консервов, бобовых консервов, овсяных хлопьев, а также сахара и соли.

В зависимости от текущей ситуации с продовольственной безопасностью в конкретном населенном пункте, общей функциональности местного рынка и важных соображений безопасности организаторы могут самостоятельно изменять условия выдачи.

Помощь может оказываться абсолютно всем людям в обществе или поддерживать коробками только тех граждан, которые четко отвечают определенным критериям уязвимости, согласованным с партнерами или местными органами власти.

В Николаевской области главным партнером программы выступает благотворительная организация АДРА, непосредственно координирующая все процессы регистрации и выдачи помощи на местах.

Для коммуникации с жителями региона действует номер телефона 0800 20 13 30, куда можно позвонить по телефону для уточнения графиков раздачи и адресов пунктов.

Именно через этот контактный центр люди узнают, когда в их общине будут доступны бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров и какие документы необходимо подготовить.

Джерело: ВПП ООН

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