Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Николаевской области и других прифронтовых регионах Украины раздают в виде специально разработанных месячных наборов питания, сообщает Politeka.
Этот продуктовый пакет рассчитан на 30 дней и способен полностью покрыть 60 процентов от необходимой месячной нормы потребления калорий для одного взрослого человека.
Всемирная продовольственная программа обеспечивает финансирование и формирование таких коробок с бесплатными продуктами для ВПЛ и пенсионеров в Николаевской области.
Они состоят из качественной муки, питательной гречневой крупы, пшенной крупы, подсолнечного масла, макаронных изделий, мясных консервов, бобовых консервов, овсяных хлопьев, а также сахара и соли.
В зависимости от текущей ситуации с продовольственной безопасностью в конкретном населенном пункте, общей функциональности местного рынка и важных соображений безопасности организаторы могут самостоятельно изменять условия выдачи.
Помощь может оказываться абсолютно всем людям в обществе или поддерживать коробками только тех граждан, которые четко отвечают определенным критериям уязвимости, согласованным с партнерами или местными органами власти.
В Николаевской области главным партнером программы выступает благотворительная организация АДРА, непосредственно координирующая все процессы регистрации и выдачи помощи на местах.
Для коммуникации с жителями региона действует номер телефона 0800 20 13 30, куда можно позвонить по телефону для уточнения графиков раздачи и адресов пунктов.
Именно через этот контактный центр люди узнают, когда в их общине будут доступны бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров и какие документы необходимо подготовить.
Джерело: ВПП ООН
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Николаевской области: кто имеет право на получение этих выплат.
Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Николаевской области: стало известно, насколько сложна ситуация.
Как сообщала Politeka, Пересчет пенсий в Николаевской области: в апреле часть украинцев ждут большие выплаты.