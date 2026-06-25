В таких условиях дефицит фруктов в Днепропетровской области отражает более широкую тенденцию.

Дефицит фруктов в Днепропетровской области становится все более заметным из-за сложных погодных условий, которые существенно повлияли на урожай косточковых культур в нынешнем сезоне, сообщает Politeka.

Наибольшие потери понесли абрикосовые и персиковые насаждения. По оценкам профильных аналитиков сбор абрикосов сократился на 40–60% по сравнению со средними многолетними результатами. Для персиков падение составляет от 30 до 50%.

Главным фактором стали весенние заморозки. Период резкого похолодания совпал с формированием завязи, что отрицательно сказалось на развитии будущего урожая.

Больше всего пострадали центральные и южные регионы страны. Там деревья традиционно расцветают раньше, поэтому температурные колебания нанесли ощутимый вред садоводческим хозяйствам.

Эксперты отмечают, что внутренний рынок сталкивается с сокращением предложения сезонных плодов. Даже активное привлечение заграничных поставок не сможет полностью компенсировать потери украинских производителей.

В таких условиях дефицит фруктов в Днепропетровской области отражает более широкую тенденцию, связанную с уменьшением объемов выращивания абрикосов и персиков по всей стране.

Для частичного покрытия спроса рассматриваются поставки из Турции, Греции, Испании и Молдовы. Однако участники рынка полагают, что этого ресурса будет недостаточно для полного обновления баланса.

Специалисты также прогнозируют дальнейший рост стоимости. При умеренном сокращении урожайности ценники могут подняться на 20–30%. В случае более значительной нехватки показатель способен достичь 50–80%.

Особую обеспокоенность вызывает состояние абрикосовых садов. Даже кратковременный холод во время цветения существенно снижает потенциал плодоношения, а длительные волны низких температур лишь усугубляют проблему.

Подобная ситуация наблюдается не только в Украине. В ряде европейских стран сезон также сопровождается сокращением объемов косточковых культур, что дополнительно влияет на общую конъюнктуру рынка.

Источник: agronews

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