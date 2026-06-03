Дефицит фруктов в Днепропетровской области прогнозируется на фоне значительных потерь урожая абрикосов и персиков в Украине из-за весенних заморозков, сообщают отраслевые аналитики , сообщает Politeka.

По оценкам экспертов ассоциации «Ягодничество Украины», в 2026 году производство абрикосов может снизиться на 40–60%, а персиков — на 30–50% по сравнению со средними многолетними показателями. Основной причиной называют февральско-апрельские похолодания, повредившие значительную часть цветочных почек в садах.

Специалисты отмечают, что больше всего пострадали центральные и южные регионы, где плодово-ягодные культуры расцветают раньше. В результате формируется риск существенного сокращения внутреннего предложения косточковых фруктов.

Эксперты также предупреждают о возможном росте цен в пределах 20–80% в зависимости от уровня недостатка. Частично компенсировать объемы могут импортные поставки из Турции, Греции, Испании и Молдовы, однако недостаточно для полного покрытия спроса.

Дополнительным фактором риска является чувствительность культур к низким температурам. Даже кратковременные заморозки во время цветения способны уничтожать значительную часть урожая, а продолжительные холода делают восстановление практически невозможным.

В региональном разрезе Дефицит фруктов в Днепропетровской области может стать заметным из-за общенационального сокращения предложения и зависимости рынка от импортных поставок в сезон пикового спроса.

Также следует отметить, что дальнейшая динамика рынка будет зависеть от объемов импорта и погодных условий в период созревания садовых культур.

Источник: agronews

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