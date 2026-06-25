У таких умовах дефіцит фруктів у Дніпропетровській області відображає ширшу тенденцію.

Дефіцит фруктів у Дніпропетровській області стає дедалі помітнішим через складні погодні умови, які суттєво вплинули на врожай кісточкових культур у нинішньому сезоні, повідомляє Politeka.

Найбільших втрат зазнали абрикосові та персикові насадження. За оцінками профільних аналітиків, збір абрикосів скоротився на 40–60% порівняно із середніми багаторічними результатами. Для персиків падіння становить від 30% до 50%.

Головним чинником стали весняні заморозки. Період різкого похолодання збігся з формуванням зав’язі, що негативно позначилося на розвитку майбутнього врожаю.

Найбільше постраждали центральні та південні регіони країни. Саме там дерева традиційно розквітають раніше, тому температурні коливання завдали відчутної шкоди садівничим господарствам.

Експерти зазначають, що внутрішній ринок уже стикається зі скороченням пропозиції сезонних плодів. Навіть активне залучення закордонних постачань не зможе повністю компенсувати втрати українських виробників.

У таких умовах дефіцит фруктів у Дніпропетровській області відображає ширшу тенденцію, пов’язану зі зменшенням обсягів вирощування абрикосів та персиків по всій країні.

Для часткового покриття попиту розглядаються поставки з Туреччини, Греції, Іспанії та Молдови. Однак учасники ринку вважають, що цього ресурсу буде недостатньо для повного відновлення балансу.

Фахівці також прогнозують подальше зростання вартості. За помірного скорочення врожайності цінники можуть піднятися на 20–30%. У разі значнішої нестачі показник здатен досягти 50–80%.

Особливу стурбованість викликає стан абрикосових садів. Навіть короткочасний холод під час цвітіння суттєво знижує потенціал плодоношення, а тривалі хвилі низьких температур лише поглиблюють проблему.

Подібна ситуація спостерігається не лише в Україні. У низці європейських країн сезон також супроводжується скороченням обсягів кісточкових культур, що додатково впливає на загальну кон’юнктуру ринку.

Джерело: agronews

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