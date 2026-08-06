Гуманитарная помощь в Харьковской области доступна не только для пенсионеров, но и для других категорий украинцев, сообщает издание Politeka.net.

Благотворительная организация Каритас внедрила проект «Жилье для уязвимых домохозяйств в Украине», в рамках которого можно получить помощь по ремонту жилья, поврежденного в результате войны. Инициатива направлена ​​на поддержку семей, чьи дома или квартиры испытали частичные разрушения, но остаются пригодными для проживания.

Как сообщает Каритас, гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области предусматривает выполнение малых и средних ремонтов, включающих восстановление или замену поврежденных элементов здания. Речь идет о ремонте конструкций, пострадавших из-за боевых действий, в том числе установка новых окон и дверей, восстановление кровли, ремонт стен, потолка и других поврежденных частей жилья.

Подать заявку могут только владельцы жилья, отвечающего определенным критериям. В частности, дом или квартира должны иметь легкие или средние повреждения без серьезных разрушений несущих конструкций. В то же время жилье должно оставаться безопасным для проживания и не нуждаться в капитальной реконструкции.

Помощь в рамках проекта предоставляется в двух форматах. Участники могут получить денежную выплату на проведение ремонта или воспользоваться услугами подрядной организации, которая выполнит необходимые работы.

В настоящее время программа распространяется только на жителей Харькова и Изюма. Воспользоваться поддержкой могут представители наиболее уязвимых категорий населения, среди которых:

люди с инвалидностью;

лица с тяжелыми заболеваниями;

граждане от 60 лет;

одинокие матери, родители или официальные опекуны;

многодетные семьи;

многодетные семьи; беременные женщины и матери, воспитывающие детей в возрасте до трех лет.

Для участия в проекте заявителям необходимо предоставить пакет документов:

документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина Украины, загранпаспорт гражданина Украины, временное удостоверение гражданина Украины);

справка о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика (ИНН);

документы, подтверждающие критерий уязвимости;

один из документов, удостоверяющий право собственности на недвижимость;

один из документов, удостоверяющий право собственности на недвижимость; один из следующих документов, подтверждающий утрату источника дохода или средний доход на одного человека менее 6318 гривен: справка о доходах за последние 6 месяцев, справки ОК-5 и ОК-7 (полученные лично, через приложение ДИЯ или на официальном сайте ПФУ)/ справка из ПФУ или Фонда социального страхования выписка ФЛП с годовой (квартальной) декларацией/справка из Государственной налоговой службы о полученном доходе за последние 6 месяцев;

акт обследования поврежденного дома/квартиры, составленного в соответствии с законодательством Украины.

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