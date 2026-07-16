Право на возобновление денежной помощи для ВПЛ в Николаевской области имеют не все семьи.

Часть переселенцев в Николаевской области, получивших статус ВПЛ еще после начала российской агрессии в 2014 году, может не получить денежную помощь, пишет Politeka.net.

Это касается семей, которые после начала полномасштабной войны не совершали повторного перемещения. Основанием для таких решений стали изменения, внесенные постановлением Кабинета Министров Украины №390 от 18 марта 2026 году в Порядок предоставления помощи на проживание внутренне перемещенным лицам. Документ предусматривает возможность возобновления выплат детям, ранее получавшим пособие или потерявшим право на него, однако только при соблюдении определенных законом условий.

Одним из основных требований является соответствие семейства установленным критериям. В частности, право на возобновление денежной помощи для ВПЛ в Николаевской области имеют семейства, которые с 1 января 2022 были вынуждены впервые или повторно переехать с территорий активных боевых действий или временно оккупированных россией населенных пунктов. Также претендовать на поддержку могут семейства, жилье которых было разрушено или получило такие повреждения, что стало непригодным для проживания.

Кроме того, учитывается материальное положение домохозяйства. Для назначения поддержки среднемесячный доход на одного члена семьи не должен превышать четырех прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году этот показатель составляет 10380 гривен на одного человека.

Отдельные требования установлены в зависимости от возраста ребенка. Для детей до шести лет, а в случае наличия особых образовательных потребностей – до семи или восьми лет, помощь назначается независимо от того, где проживает и в каком формате обучается несовершенолетний.

Для детей в возрасте от 6 до 18 лет действуют дополнительные условия. Выплату могут назначить, если семья фактически проживает на территории активных или возможных боевых действий, для которых официально не определена дата завершения боевых действий. Другой вариант – несовершенолетний проживает в относительно безопасном населенном пункте и учится по очной или смешанной форме обучения по месту жительства.

Специалисты обращают внимание, что при принятии решения учитывается история перемещения всей семьи, а не отдельного ребенка. Именно поэтому даже родившийся после 2022 года ребенок может не получить помощь, если семья не осуществляла повторного перемещения с территорий, определенных правительством. В таком случае базовые условия для назначения выплаты считаются невыполненными.

Если хотя бы один из предусмотренных законодательством критериев не соблюден, территориальный орган Пенсионного фонда Украины имеет законное право отказать в назначении или возобновлении государственной помощи на проживание внутренне перемещенным лицам.

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