Частина переселенців в Миколаївській області, які отримали статус ВПО ще після початку російської агресії у 2014 році, може не отримати грошову допомогу, пише Politeka.net.

Це стосується сімей, які після початку повномасштабної війни не здійснювали повторного переміщення. Підставою для таких рішень стали зміни, внесені постановою Кабінету Міністрів України №390 від 18 березня 2026 року до Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам. Документ передбачає можливість поновлення виплат дітям, які раніше отримували допомогу або втратили право на неї, однак лише за дотримання визначених законом умов.

Однією з головних вимог є відповідність сім'ї встановленим критеріям. Зокрема, право на поновлення грошової допомоги для ВПО в Миколаївській області мають родини, які з 1 січня 2022 року були змушені вперше або повторно переїхати з територій активних бойових дій чи тимчасово окупованих росією населених пунктів. Також претендувати на підтримку можуть сім'ї, житло яких було зруйноване або зазнало таких пошкоджень, що стало непридатним для проживання.

Крім цього, враховується матеріальне становище домогосподарства. Для призначення підтримки середньомісячний дохід на одного члена сім'ї не повинен перевищувати чотирьох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році цей показник становить 10 380 гривень на одну особу.

Окремі вимоги встановлені й залежно від віку дитини. Для дітей до шести років, а у разі наявності особливих освітніх потреб — до семи або восьми років, допомога призначається незалежно від того, де проживає сім'я та в якому форматі навчається дитина.

Натомість для дітей віком від 6 до 18 років діють додаткові умови. Виплату можуть призначити, якщо сім'я фактично проживає на території активних або можливих бойових дій, для яких офіційно не визначено дату завершення бойових дій. Інший варіант — дитина проживає у відносно безпечному населеному пункті та навчається за очною або змішаною формою навчання за місцем проживання.

Фахівці звертають увагу, що під час ухвалення рішення враховується історія переміщення всієї родини, а не окремої дитини. Саме тому навіть дитина, яка народилася після 2022 року, може не отримати допомогу, якщо сім'я не здійснювала повторного переміщення з територій, визначених урядом. У такому випадку базові умови для призначення виплати вважаються невиконаними.

Якщо хоча б один із передбачених законодавством критеріїв не буде дотриманий, територіальний орган Пенсійного фонду України має законне право відмовити у призначенні або поновленні державної допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам.

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