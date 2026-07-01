Повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области отражает общую тенденцию роста расходов в жилищно-коммунальном секторе.

В Вознесенске летом 2026 года вступило в силу повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области , передает Politeka.

Решение касается централизованного водоснабжения и водоотвода и уже утверждено исполнительным комитетом городского совета в конце мая.

Документ №373 предусматривает обновление расценок для коммунального предприятия «Водоснабжение г. Вознесенска». Изменения начнут действовать с первого июня и охватят как население, так и учреждения разных форм собственности.

Для домохозяйств установлена ​​оплата за подачу воды на уровне 44,50 грн за кубометр. Экономически обоснованный показатель для потребителей и бюджетных структур составляет 51,30 грн. Отдельно для субъектов ведения хозяйства в этой сфере определено 47,59 грн.

Услуга отвода стоков для жителей обойдется в 17,69 грн за кубометр. Полный расчетный уровень для организаций и других пользователей составляет 19,19 грн.

Причиной корректировки названо удорожание ключевых составляющих работы предприятия. Речь идет об электроэнергии, топливных материалах и других расходах, необходимых для стабильного функционирования системы.

На фоне этого повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области отражает общую тенденцию роста расходов в жилищно-коммунальном секторе, что влияет на формирование конечной стоимости услуг для потребителей.

Разницу между экономически обоснованными показателями и фактическими платежами для населения планируют компенсировать из бюджета территориального общества. Это позволит частично сдержать финансовую нагрузку на жителей.

Полный текст решения обнародован на официальном ресурсе городского совета для открытого доступа.

Источник: vozn.otg

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