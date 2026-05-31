Дефицит овощей в Днепропетровской области постепенно проявляется на фоне резких изменений на рынке картофеля и сокращении доступных запасов прошлогоднего урожая, сообщает Politeka.

По данным аграрных аналитиков, сложившаяся ситуация существенно отличается от показателей аналогичного периода прошлого года. Если в 2025 году картофель стоил от 13 до 23 гривен за килограмм, то сейчас фермеры реализуют остатки урожая в пределах 5–11 гривен.

Специалисты объясняют такую ​​разницу сразу несколькими факторами. Среди главных причин – большие объемы производства и ухудшение качества части клубней из-за засушливой погоды летом.

Дополнительно на рынок оказывает влияние появление импортной продукции нового сбора. В украинских магазинах уже доступен ранний картофель из-за границы, однако его стоимость значительно выше — около 90 гривен за килограмм. Поэтому спрос на импорт пока остается ограниченным, поскольку покупатели выбирают более дешевые внутренние запасы.

Эксперты аграрного сектора подчеркивают, что нынешнее удешевление носит временный характер. Рынок находится в переходной фазе между старым и новым урожаями, что традиционно сопровождается ценовыми колебаниями.

По словам специалистов, главным фактором грядущих изменений станет истощение прошлогодних запасов. Именно это в ближайшее время может изменить ценовой тренд в сторону удорожания. Отдельные аналитики прогнозируют первые заметные изменения в течение следующей недели.

На этом фоне дефицит овощей в Днепропетровской области рассматривается как часть более широкой сезонной тенденции, когда сокращение предложения на внутреннем рынке постепенно влияет на стабильность стоимости базовых продуктов.

Источник: tsn

