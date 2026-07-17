Денежная помощь для пенсионеров в Запорожье может сочетаться с другими видами социального обеспечения, если гражданин отвечает установленным законодательством требованиям.

Денежная помощь для пенсионеров в Запорожье предусматривает ежемесячные надбавки для граждан, имеющих особые заслуги перед Украиной, сообщает Politeka.net.

В 2026 году максимальный размер такой поддержки превышает тысячу гривен.

Начисление осуществляют в соответствии с Законом Украины "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной". Программа распространяется на людей, вклад которых в развитие государства подтвержден государственными наградами или почетными званиями.

Право на доплату имеют Герои Украины, кавалеры ордена Героев Небесной Сотни, лица, отмеченные четырьмя или более государственными орденами после провозглашения независимости, а также обладатели отдельных почетных званий, в частности, народные артисты Украины.

В то же время, денежная помощь для пенсионеров в Запорожье может сочетаться с другими видами социального обеспечения, если гражданин отвечает установленным законодательством требованиям. Прибавка назначается независимо от основного пенсионного обеспечения.

Отдельно поддержку получают матери-героини, воспитавшие не менее пятерых детей до достижения ими шестилетнего возраста. В определенных случаях право переходит отцу, если он самостоятельно занимался воспитанием после смерти матери или лишения ее родительских прав. Учитывают также усыновленных детей.

Расчет производят на основе прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. С начала 2026 года этот показатель составляет 2564 гривны.

В зависимости от оснований назначения ежемесячная надбавка составляет от 35% до 40% базового показателя. Сейчас это от 897 до 1026 гривен. Средства выплачиваются из государственного бюджета на постоянной основе.

Специалисты отмечают, что после просмотра прожиточного минимума размер надбавки автоматически меняется. Подробную информацию об условиях назначения можно получить в территориальных подразделениях Пенсионного фонда Украины.

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