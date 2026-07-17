Грошова допомога для пенсіонерів в Запоріжжі може поєднуватися з іншими видами соціального забезпечення, якщо громадянин відповідає встановленим законодавством вимогам.

Грошова допомога для пенсіонерів в Запоріжжі передбачає щомісячні надбавки для громадян, які мають особливі заслуги перед Україною, повідомляє Politeka.net.

У 2026 році максимальний розмір такої підтримки перевищує одну тисячу гривень.

Нарахування здійснюють відповідно до Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною». Програма поширюється на людей, чий внесок у розвиток держави підтверджений державними нагородами або почесними званнями.

Право на доплату мають Герої України, кавалери ордена Героїв Небесної Сотні, особи, відзначені чотирма чи більше державними орденами після проголошення незалежності, а також власники окремих почесних звань, зокрема народні артисти України.

Водночас Грошова допомога для пенсіонерів в Запоріжжі може поєднуватися з іншими видами соціального забезпечення, якщо громадянин відповідає встановленим законодавством вимогам. Надбавка призначається незалежно від основного пенсійного забезпечення.

Окремо підтримку отримують матері-героїні, які виховали не менше п'ятьох дітей до досягнення ними шестирічного віку. У визначених випадках право переходить батькові, якщо саме він самостійно займався вихованням після смерті матері або позбавлення її батьківських прав. До уваги беруть також усиновлених дітей.

Розрахунок проводять на основі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Із початку 2026 року цей показник становить 2 564 гривні.

Залежно від підстав для призначення щомісячна надбавка складає від 35% до 40% базового показника. Наразі це від 897 до 1 026 гривень. Кошти виплачують із державного бюджету на постійній основі.

Фахівці зазначають, що після перегляду прожиткового мінімуму розмір надбавки автоматично змінюється. Детальну інформацію щодо умов призначення можна отримати у територіальних підрозділах Пенсійного фонду України.

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