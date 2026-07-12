Каждый, кто имеет денежную помощь пенсионерам или другим категориям в Запорожье, должен подтвердить свои данные.

Денежная помощь для пенсионеров в Запорожье может быть отменено уже для отдельных категорий получателей, сообщает Politeka.

Такое предупреждение сделал Пенсионный фонд Украины, отметив, что все получатели социальных выплат должны пройти обязательную идентификацию.

По данным ПФУ, теперь именно этот орган осуществляет администрирование и выплату 39 видов поддержки, ранее относившихся к компетенции органов социальной защиты. Соответственно каждый, кто имеет денежную помощь для пенсионеров или других категорий в Запорожье, должен подтвердить свои данные, чтобы избежать прекращения выплат.

Причиной такой проверки стали активные миграционные процессы внутри страны. Значительная часть граждан сменила место жительства, из-за чего средства иногда поступали не по назначению. Это создало благоприятные условия для мошенников, поэтому фонд принял решение обновить всю информацию о получателях.

В круг лиц, которым обязательно нужно подтвердить лицо, относятся люди с инвалидностью и те, кто осуществляет уход за ними. Также это касается малоимущих семей, одиноких матерей, детей и взрослых с инвалидностью с детства. Кроме того, идентификацию должны пройти дети, получающие выплаты в случаях неуплаты алиментов или отсутствия должного удержания от родителей.

В эту категорию входят и пенсионеры, не имеющие права на пенсию. Обязанность пройти проверку распространяется и на жителей оккупированных и прифронтовых территорий, получавших социальную поддержку с февраля 2022.

Выполнить условия можно несколькими способами, но наиболее удобным остается личное обращение в сервисный центр Пенсионного фонда.

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