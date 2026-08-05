Подорожание проезда в Кропивницком официально утвердил исполнительный комитет городского совета, однако новые тарифы начнут действовать только после введения электронной системы оплаты, сообщает Politeka.net.

До запуска безналичного расчета пассажиры и дальше будут пользоваться общественным транспортом по действующим тарифам.

В городском совете объяснили, что пересмотр стоимости проезда стал вынужденным из-за роста расходов коммунального перевозчика. Среди основных причин называют удорожание электроэнергии, горючего, запасных частей, шин, ремонта подвижного состава, а также увеличение затрат на оплату труда.

После внедрения электронного билета стоимость поездки в троллейбусе при оплате банковской или транспортной картой, а также с помощью сервисов Apple Pay или Google Pay составит 12 гривен. За бумажный билет пассажиры будут платить 15 гривен. Такую же сумму установили и за перевозку багажа.

Для владельцев персонифицированных льготных карт стоимость поездки определили на уровне 11 гривен. Для других категорий граждан, имеющих право на льготы, тариф составит 10,30 грн.

Подорожание проезда в Кропивницком будет также касаться автобусов коммунального предприятия «Электротранс». При электронной оплате проезд обойдется в 18 гривен, столько же будет составлять плату за перевозку багажа. Бумажный билет обойдется в 20 гривен, а для льготных категорий пассажиров будут действовать тарифы 17 гривен или 16,20 гривен в зависимости от категории.

В городских властях отмечают, что обновление тарифов должно обеспечить стабильную работу общественного транспорта, сохранить действующую маршрутную сеть и поддерживать надлежащее техническое состояние автобусов и троллейбусов.

О дате запуска электронной системы оплаты и начале применения новых тарифов жителей Кропивницкого информируют дополнительно.

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