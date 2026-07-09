В то же время, подорожание проезда в Ровно будет сопровождаться переходом на безналичную систему расчетов.

Подорожание проезда в Ровно может быть введено уже с 1 августа, передает издание Politeka.

В горисполкоме подготовили проекты решений, предусматривающих пересмотр стоимости поездок в троллейбусах, маршрутках и автобусах, а также полный отказ от наличной оплаты.

Согласно обнародованным предложениям, цена будет зависеть от выбранного способа расчета. Для троллейбусов проезд транспортной картой обойдется в 16 гривен, банковской — 17, а разовый билет, приобретенный через терминал самообслуживания, обойдется в 18 гривен.

В частном транспорте тарифы будут выше. Пассажиры будут платить 22 гривны транспортной картой, 24 — банковской, тогда как разовая поездка по билету из терминала составит 26 гривен.

В то же время, подорожание проезда в Ровно будет сопровождаться переходом на безналичную систему расчетов. С начала августа оплатить поездку можно будет только транспортной или банковской картой или билетом, приобретенным через специальный терминал.

В городских властях отмечают, что это уже не первый пересмотр тарифов. Предыдущие изменения вступили в силу осенью 2025 г., а нынешний проект учитывает актуальные расходы перевозчиков и развитие электронной системы оплаты.

Если соответствующие решения поддержат, новые правила начнут действовать одновременно с обновленными тарифами, а пассажирам придется позаботиться о безналичных способах расчета.

Городские власти призывают пассажиров заранее подготовиться к изменениям и выбрать удобный способ безналичной оплаты.

Ожидается, что нововведение позволит полностью перейти на современную систему расчетов в общественном транспорте.

Источник: expert.in.ua

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