Украинцев предупредили о новых рафиках отключения света в Кировоградской области на неделю с 13 по 19 июля.

Графики отключения света в Кировоградской области в течение недели с 13 по 19 июля будут действовать в нескольких населённых пунктах региона, сообщает Politeka.net.



Графики отключения света в Кировоградской области на неделю с 13 по 19 июля продлятся из-за плановых и профилактических работ. В течение недели энергетики будут выполнять комплекс технических мер, направленных на обеспечение стабильной работы системы электроснабжения.

По данным прессслужбы «Кировоградоблэнерго», 13.07.2026 года в селе Биркы не будет электричества. Работы продлятся с 09:00 до 18:00, а на время технического обслуживания электросетей временно будет прекращено электроснабжение по следующим адресам:

Центральна — 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 110, 112, 116, 122, 123, 124, 126, 131, 134, 137, 138, 139, 141, 143, 145, 145А, 149, 155, 157, 161, 165, 167, 169, 171, 173, 177, 179, 181, 185, 189, 195

14.07.2026 ремонтные бригады будут работать в поселке Цвитне, где с 09:00 до 17:00 временно будет прекращено электроснабжение для жителей значительного количества улиц:

Березовського — 47

Дружбы — 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 15, 16, 17

Молодижна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 40, 43, 44, 47, 49

Партызанив Украины — 1, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 27, 29, 33, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 51, 52, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 65

С. Нежывого — 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 12, 13, 16, 22, 25, 26, 28, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 40, 44, 44А, 45, 46, 48, 49, 50, 53, 55, 56, 57, 61, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 73, 75, 77, 79, 85

Черкаська — 4, 6, 8, 11, 12, 15, 18, 20, 42

Шкильна — 1, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 51, 53, 58, 59, 65, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 79, 80, 81, 83, 95

Ярова — 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 18, 19, 20, 33, 34

15.07.2026 плановые работы продолжатся уже в населенном пункте Олександривка. Здесь некоторые потребители временно останутся без электроэнергии с 09:00 до 17:00. Отключения запланированы по следующим адресам:

Благовисна — 4, 6, 8, 10, 10А, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38А, 39, 40, 40А, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 51А, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65

Володымирська — 15А

Незалежности Украины — 47, 49, 49А, 51, 61

17.07.2026 плановые работы будут продолжаться в поселке Олександрийське. С 09:00–18:00 часов электроэнергии временно останутся отдельные потребители по следующим адресам:

Павла Кравченка — 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 96.

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