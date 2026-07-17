Жителей Одесской области предупредили о плановых отключениях света, которые запланированы на 18 июля.

Украинцам вводят новые графики отключения света, запланированные в Одесской области, в субботу, 18 июля, пишет Politeka.net.

Жителей Одесской области предупредили о плановых отключениях света, которые запланированы на 18 июля. Временные ограничения связаны с проведением профилактических и технических работ на электросетях, необходимых для повышения надежности электроснабжения и предотвращения аварий.

С целью повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях ДТЭК Одесские электросети будут проводить профилактические работы в пределах Яськовского территориального общества. В связи с выполнением данных работ будет отключение электроэнергии 18.07.2026 с 08:00 до 19:00 в селе Яськы по улице:

Центральна, Севастопольська

Также 18 июля плановые отключения охватят поселок Буялык. С 08:00 до 20:00 без электроснабжения временно останутся жители села Капитанивка на отдельных улицах:

Мыру — 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10

Степова — 2, 3, 4, 5

Украинська — 5, 8

Кроме того, масштабные плановые работы будут проводиться в селе Олександривка. Здесь электроэнергию будут выключать с 08:00 до 20:00. Временные ограничения будут введены для улицы Выноградная — 1.

Так, 18 июля с 08:00 до 20:00 без электроэнергии временно останутся в селе Сербка, однако обесточенными будут только такие улицы:

Вызволення — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 43, 47,

Зарична — 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 27А, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 43А, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55,

Мыру — 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60

Хмельныцького Богдана — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 25/2, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 59

Центральна — 11, 12, 100, 101, 103, 104А, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 112А, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 118А, 119, 120.

Источник: Яськовский сельский совет

Источник: Куриевский сельский совет

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