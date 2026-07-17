Жителів Одеської області попередили про планові відключення світла, які заплановані на 18 липня.

Українцям вводять нові графіки відключення світла, що заплановані в Одеській області, в суботу, на 18 липня, пише Politeka.net.

Жителів Одеської області попередили про планові відключення світла, які заплановані на 18 липня. Тимчасові обмеження пов'язані з проведенням профілактичних і технічних робіт на електромережах, необхідних для підвищення надійності електропостачання та запобігання аваріям.

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, ДТЕК Одеські електромережі будуть проводити профілактичні роботи в межах Яськівської територіальної громади. У зв’язку з виконанням даних робіт буде відключення електроенергії 18.07.2026 з 08:00 до 19:00 в селі Яськи по вулиці:

Центральна, Севастопольська

Також 18 липня планові відключення охоплять селище Буялик. З 08:00 до 20:00 без електропостачання тимчасово залишаться мешканці села Капітанівка на окремих вулицях:

Миру — 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10

Степова — 2, 3, 4, 5

Українська — 5, 8

Крім того, масштабні планові роботи проводитимуться у селі Олександрівка. Тут електроенергію вимикатимуть з 08:00 до 20:00. Тимчасові обмеження запровадять для вулиці Виноградна — 1.

Так, 18 липня з 08:00 до 20:00 без електроенергії тимчасово залишаться в селі Сербка, проте знеструмленими будуть лише такі вулиці:

Визволення — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 43, 47,

Зарічна — 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 27А, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 43А, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55,

Миру — 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60

Хмельницького Богдана — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 25/2, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 59

Центральна — 11, 12, 100, 101, 103, 104А, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 112А, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 118А, 119, 120.

Джерело: Яськівська сільська рада

Джерело: Курісівська сільська рада

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