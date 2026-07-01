Перерасчет пенсий с 1 июля в Одесской области носит точечный характер и не влияет на общую систему основных выплат.

Перерасчет пенсий с 1 июля в Одесской области не предусматривает общего повышения выплат, поскольку основная индексация уже была произведена ранее, передает издание Politeka.

В июле в Украине сохраняется действующий подход к пенсионному обеспечению: изменения касаются только отдельных категорий граждан. В первую очередь речь идет об автоматических возрастных надбавках, которые начисляются без обращения в Пенсионный фонд.

Размер таких доплат зависит от возраста получателя. Для пенсионеров 70–74 лет предусмотрено 300 грн ежемесячно, для группы 75–79 лет – 456 грн, а для лиц от 80 лет – 570 грн. При этом действует ограничение максимального размера выплат – 10 340,35 грн.

Начисление производится с даты рождения, а не с начала календарного месяца. Если день рождения припадает внутри периода, первая сумма рассчитывается пропорционально количеству дней.

Также при переходе к следующей возрастной категории учитывается уже назначенная надбавка, поэтому добавляется только разница между уровнями поддержки.

В этом контексте Перерасчет пенсий с 1 июля в Одесской области носит точечный характер и не влияет на общую систему основных выплат.

После мартовской индексации средний размер пенсий в Украине превысил 7 тысяч гривен, однако большая часть получателей продолжает жить на выплаты до 5 тысяч гривен.

Отдельные категории, в том числе специальные пожизненные пенсии, формируются по другим правилам и не подпадают под стандартные механизмы индексации.

Дальнейшие изменения в размерах выплат будут зависеть от возрастной структуры получателей и решений государственных органов по социальным стандартам в регионе.

Источник: rada.gov.ua

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