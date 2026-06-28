Графики отключения света в Одесской области на неделю с 29 июня по 5 июля являются частью планового обслуживания сетей.

В Одесской области в течение недели с 29 июня по 5 июля вводятся плановые графики отключения света, сообщает Politeka.net.

Ограничения будут действовать в пределах отдельных населенных пунктов и связаны с выполнением технических работ в энергетической инфраструктуре.

Графики отключения света в Одесской области на неделю с 29 июня по 5 июля являются частью планового обслуживания сетей. Такие мероприятия включают в себя проверку состояния оборудования, ремонт поврежденных или изношенных участков, а также модернизацию отдельных элементов системы электроснабжения.



29.06.2026 в ряде населенных пунктов Одесского региона. С 8.00 до 19.00 продлятся профилактические работы в селе Кагарлык, в связи с чем будет временно прекращено электроснабжение. Под ограничения попадут следующие улицы:

Вышнева, Жытомырська, Зелена, Магистральна, Молодижна, Олимпийська, Ранкова зоря, Садова, Сонячна, Центральна, Шевченка, пров. Пивничный, Голикова, Зелена, Магистральна.

Также 29 июня связи с выполнением плановых работ будет отключение электроэнергии с 8.30 до 20.00 в городе Биляивка по адресам:

Бєндяка, Водопровидна, Дачна, Паркова, Полунычна, Польова, Райдужна, СОТ Тирас Резныка, Вышни Остапа, Кыивська.

30.06.2026 года в ряде населенных пунктов Одесского региона с 08:00 до 19:00 продлятся профилактические работы, в связи с чем будет временно прекращено электроснабжение. Под ограничения попадут:

в селе Гонората, ул. Лисна, Пивнична, Центральна;

в селе Глыбочок, ул. Центральна;

в селе Затышшя, ул. Степова;

в селе Куяльник, вул. Центральна.

Также в этот день с 08:30 до 20:00 пройдет электричество в селе Беляивка. Обесточенными будут оставаться только отдельные улицы населенного пункта:

Бєндяка, Водопровидна, Дачна, Паркова, Полунычна, Польова, Райдужна, СОТ Тирас Резныка, Вышни Остапа, Кыивська.

Источник: Беляевский городской совет

Источник: Куяльницкая сельская объединенная территориальная община

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