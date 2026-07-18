Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области для жителей Гощанского общества будет означать увеличение ежемесячных расходов.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области может произойти уже с 1 августа 2026, сообщает Politeka.net.

Коммунальное предприятие Гощанского поселкового совета «Агентство развития Гощи» сообщило о намерении пересмотреть стоимость услуг по управлению бытовыми отходами и приступило к общественному обсуждению соответствующего решения.

В предприятии объяснили, что необходимость корректировки связана с ростом себестоимости работ. Среди основных причин называют повышение прожиточного минимума с 3028 до 3328 гривен, увеличение минимальной заработной платы с 8000 до 8647 гривен, а также подорожание горюче-смазочных материалов.

Согласно обнародованным расчетам, проектный тариф на сбор и перевозку смешанных бытовых отходов составит 209,35 гривны за кубический метр без НДС или 251,22 гривны с учетом налога.

Для населения стоимость услуги планируется установить на уровне 35,17 гривны с НДС на одного человека ежемесячно. Теперь действующий тариф составляет 26 гривен, поэтому повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области для жителей Гощанского общества будет означать увеличение ежемесячных расходов.

Кроме того, согласно действующему законодательству, для потребителей, заключивших индивидуальные договоры, предусмотрена обязательная плата за абонентское обслуживание. Ее размер предлагают установить на уровне 3,27 гривны на одного человека ежемесячно.

В коммунальном предприятии отмечают, что замечания и предложения к проекту будут приниматься в письменной форме в течение семи календарных дней с момента обнародования сообщения. После завершения обсуждения будет принято окончательное решение о введении новых расценок.

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