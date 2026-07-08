Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области вступило в силу с 1 июля после решения депутатов областного совета, передает издание Politeka.

Теперь потребители будут платить за централизованное водоснабжение и водоотвод 68,45 гривны за кубометр с учетом НДС.

Соответствующее решение поддержали 34 депутата во время пленарного заседания. Ни один из присутствующих не проголосовал против или не воздержался.

Согласно новым расчетам, 40,39 грн приходится на водоснабжение, еще 28,06 грн — на водоотвод. До этого жители области оплачивали 32,59 гривны за кубометр, потому суммы в платежках для бытовых потребителей существенно возрастут.

В областном совете объяснили, что предварительные расценки действовали с 2022 года и уже не соответствовали реальным расходам предприятия. За это время значительно подорожали электроэнергия, горючее, реагенты для очистки воды, а также увеличились затраты на оплату труда.

По данным водоканала, стоимость электроэнергии выросла примерно на 229%, бензина – на 173%, дизельного горючего – на 230%, тогда как цены на необходимые материалы для очистки поднялись почти втрое. Поэтому действующие расценки больше не покрывали фактической себестоимости предоставления услуг.

Также изменения связаны со вступлением в силу Закона №4777, передавшего полномочия по утверждению таких расценок органам местного самоуправления. После этого предприятие предоставило экономически обоснованные расчеты для пересмотра.

В то же время Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области вызвало разные реакции среди населения. Одни считают решение неизбежным из-за роста производственных затрат, другие отмечают, что новые суммы станут дополнительными финансовыми нагрузками для семей.

Первые платежки с обновленными начислениями жители получат в ближайшее время, после чего станет ясно, как изменения отразятся на ежемесячных расходах домохозяйств.

Источник: Суспільне

Последние новости Украины:

Напомним, призывать планируют еще одну категорию мужчин, кого еще хотят мобилизировать.

Как писала Politeka, на Львовщине судили солдата, в чем причина.

Также Politeka писала, что адвокат сообщила, на какие выплаты могут рассчитывать мобилизованные украинцы.