Підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області для жителів Гощанської громади означатиме збільшення щомісячних витрат.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області може відбутися вже з 1 серпня 2026 року, повідомляє Politeka.net.

Комунальне підприємство Гощанської селищної ради «Агентство розвитку Гощі» повідомило про намір переглянути вартість послуг з управління побутовими відходами та розпочало громадське обговорення відповідного рішення.

У підприємстві пояснили, що необхідність коригування пов'язана зі зростанням собівартості робіт. Серед основних причин називають підвищення прожиткового мінімуму з 3028 до 3328 гривень, збільшення мінімальної заробітної плати з 8000 до 8647 гривень, а також подорожчання паливно-мастильних матеріалів.

Згідно з оприлюдненими розрахунками, проєктний тариф на збирання та перевезення змішаних побутових відходів становитиме 209,35 гривні за кубічний метр без ПДВ або 251,22 гривні з урахуванням податку.

Для населення вартість послуги планують встановити на рівні 35,17 гривні з ПДВ на одну особу щомісяця. Наразі чинний тариф становить 26 гривень, тому підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області для жителів Гощанської громади означатиме збільшення щомісячних витрат.

Окрім цього, відповідно до чинного законодавства, для споживачів, які уклали індивідуальні договори, передбачена обов'язкова плата за абонентське обслуговування. Її розмір пропонують встановити на рівні 3,27 гривні на одну особу щомісяця.

У комунальному підприємстві наголошують, що зауваження та пропозиції до проєкту прийматимуть у письмовій формі протягом семи календарних днів із моменту оприлюднення повідомлення. Після завершення обговорення буде ухвалене остаточне рішення щодо запровадження нових розцінок.

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