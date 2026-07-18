Графики отключения света в Черниговской области на 19 июля продлятся по отдельным адресам.

Украинцев предупредили, что в воскресенье, 19 июля, запланированы графики отключения света в Черниговской области, сообщает издание Politeka.net.

Графики отключения света в Черниговской области на 19 июля продлятся из-за профилактических и ремонтных работ. Такие меры должны помочь снизить риск аварийных отключений в будущем и обеспечить более стабильную работу энергосистемы.

По информации АО «Черниговоблэнерго», графики отключения света в Черниговской области на 19 июля вводят в городе Корюкивка. Ограничения будут продолжаться из-за плановых работ на электросетях. Света не будет с 8 до 17 часов на улицах:

1-й Садовый — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 1а, 20, 8а, 9а

Бульварна — 16, 54

Бульварный — 2, 4, 6, 8, 10, 15

Васыля Сымоненка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13

Володымыра Барвинка — 2а

Гетьмана Самойловыча — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 2а, 31, 33, 35, 37, 39, 10б, 12а, 14а, 2Б/66, 39В, 74/55

Зарична — 28

Паркова — 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 12а, 32А, 32Б

Полиська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 20а, 21а

Садова — 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 11а, 11Б

Франка — 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 69, 140А, 5В/29

Шевченка — 2, 40, 42, 44, 48, 52, 56, 154, 40а

Также обестрежение будут действовать в селе Кучынивка. Ограничения вводят с 10:45–14:48, однако только по следующим адресам:

Береговый — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11

Варшавська — 2, 4, 9, 12, 17, 19

Весела — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24

Ветерынарна — 2, 3, 6, 8, 13, 21, 26

Вышнева — 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 39

Вышневый — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 23

Загребельна — 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 59

Зарична — 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 33, 35, 38, 40, 41, 42, 43, 48, 53, 55

Заричный — 1, 2, 3, 5, 10

Зелена — 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16

Козацька — 1, 2, 3, 4, 6, 10

Кольцевый — 12, 16, 20, 21, 23, 29

Кутовый — 3, 12, 17, 27

Леонида Тереховыча — 1, 2, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 30, 32А

Лисова — 1, 5, 7, 8, 12, 15, 16, 18, 25, 27, 29, 37

Лугова — 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 14, 16, 18, 20, 22, 2а, 40, 41, 42, 44

Мелиоратывна — 1, 2, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 21, 24

Мельничный — 1, 2, 3, 6, 7, 11, 15, 13а

Мыру — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39

Молодижна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 18, 20, 22

Насинныка — 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 24, 8а

Насинныка — 1, 9

Пидгальська — 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 1А, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 65

Писчана — 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 18, 1Б, 20, 24, 26, 30, 32

Писчаный — 1, 5, 6, 1а

Полунычна — 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 23, 25, 18а

Садова — 1, 3, 4, 6, 10, 13, 14, 18, 6А

Сновськый — 3, 5, 8, 15, 3а

Центральна — 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 40, 41, 42, 46, 47, 52, 55, 58, 61, 62, 66, 69, 6А, 70, 83, 86, 88, 90, 93, 94, 96, 98, 99, 100, 120, 125, 86А

Чернигивська — 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 3а, 40, 41, 42, 45, 49, 51, 53, 57, 59, 61, 63, 68, 71, 73, 77, 79, 81, 85, 87, 91, 93

Чернигивськый — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 15, 19

Шевченка — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 33, 35, 37, 39, 41, 42, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 56, 57, 59, 65, 73

Яблунева — 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 24, 28.

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