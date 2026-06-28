Механизм начисления денежной помощи в Черниговской области для пенсионеров и других украинцев четко определен на уровне правительства.

В Черниговская область выплата денежной помощи в 1500 грн для пенсионеров и других получателей соцвыплат производится индивидуально, пишет Politeka.net.

Общая сумма может существенно расти в зависимости от количества лиц, имеющих право на поддержку. Чем больше членов семьи получают соцвыплаты, тем больше будет совокупная финансовая поддержка.

Как поясняют в Пенсионном фонде Украины, механизм начисления этой денежной помощи в Черниговской области четко определен на уровне правительства. Речь идет о постановлении Кабинета Министров Украины №341 от 18 марта 2026 года, которое регламентирует порядок выплат, устанавливает критерии и определяет круг получателей апрельской доплаты.

Согласно документу, право на пособие имеют пенсионеры и другие граждане, получающие пенсионные или другие государственные соцвыплаты. В то же время предусмотрен ряд ограничений.

В частности, доплата не начисляется лицам, не достигшим 60-летнего возраста, а также тем, чей уровень ежемесячных доходов превышает установленный порог — десять прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц, то есть 25 950 гривен.

Если размер пенсии или соцвыплаты превышает этот показатель, поддержка в 1500 гривен не производится. Однако даже в этом правиле есть исключения.

Ограничения не распространяются на отдельные категории граждан старше 60 лет — в частности, ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, участников боевых действий, защищавших Украину с 2014 года, а также членов семей погибших, умерших или пропавших без вести военнослужащих.

Отдельный акцент в постановлении сделан на социально уязвимых категориях населения. Малообеспеченные и многодетные семьи, а также внутренне перемещенные лица, получающие поддержку на проживание, также включены в список получателей. При этом порядок предоставления базовых соцподдержка для них определяется другими нормативными актами.

Механизм начисления прозрачен и понятен: сумма помощи увеличивается пропорционально количеству получателей в семье.

Если социальные выплаты оформлены на двух человек – семья получит 3000 гривен, если на троих – 4500 гривен. Таким образом, государство применяет индивидуальный подход, позволяющий более точно учесть потребности каждого домохозяйства и обеспечить адресную поддержку тем, кто в ней больше всего нуждается.

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