Денежная помощь для ВПЛ в Запорожье доступна только при соблюдении важных критериев.

Украинский Красный Крест сообщает, что сегодня в регионе реализуются сразу несколько направлений денежной помощи для ВПЛ в Запорожье , пишет Politeka.net.

Из-за большого количества обращений организация напомнила гражданам, кто может претендовать на выплаты и каким образом происходит оформление помощи.

В настоящее время действуют две программы единовременной финансовой поддержки, каждая из которых предусматривает свой порядок регистрации и определены категории получателей.

Первое направление касается граждан, недавно эвакуировавшихся из зон повышенной опасности. Подать заявку можно прямо в Эвакуационном центре в Запорожье одновременно с оформлением необходимых документов. Право на помощь имеют люди, которые покинули опасные территории не позднее 45 дней назад. Вырученные средства призваны помочь семьям покрыть самые необходимые расходы после переезда и облегчить адаптацию на новом месте жительства.

Второй вид поддержки предназначен для людей, пострадавших в результате вражеских атак. Речь идет о гражданах, чье жилье было разрушено или повреждено из-за обстрелов, а также о семьях, члены которых получили ранения или погибли в результате боевых действий.

В отличие от программы для эвакуированных самостоятельно зарегистрироваться на эту помощь невозможно. Формирование списков потенциальных получателей осуществляют органы местного самоуправления и территориальные общины, после чего соответствующие данные передаются Украинскому Красному Кресту для дальнейшей обработки.

Размер финансовой поддержки по обеим программам одинаков. Согласно обнародованным условиям, единовременная денежная помощь для ВПЛ в Запорожье составляет 12 300 гривен, что рассчитано на покрытие базовых нужд в течение трех месяцев. Таким образом:

12 300 гривен могут получить граждане, которые эвакуировались с опасных территорий за последние 45 дней;

12 300 гривен предусмотрено для людей, непосредственно пострадавших от российских обстрелов и отвечающих установленным критериям.

В благотворительной организации особо подчеркивают, что Общественный центр не проводит самостоятельную запись на программу помощи для пострадавших от атак. Выплаты назначаются только гражданам, информацию о которых официально передали уполномоченные органы власти или местные общины.

Украинский Красный Крест призывает граждан пользоваться только официальными источниками информации, внимательно следить за объявлениями о работе программ поддержки и не доверять посторонним сообщениям о якобы открытой регистрации, если она не подтверждена организацией.

Источник: Червоний Хрест

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