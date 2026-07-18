Украинцам советуют готовиться к графику отключения света в Кировоградской области на 19 июля.

Графики отключения света в Кировоградской области на 19 июля, в воскресенье, продлятся из-за профилактических ремонтных работ, пишет Politeka.net.

Энергетики объясняют, что во время графиков отключения света в Кировоградской области на 19 июля специалисты будут проверять техническое состояние оборудования, выполнять его обслуживание, заменять изношенные элементы сети и устранять потенциальные неисправности. Такие меры необходимы для повышения надежности электроснабжения и уменьшения риска аварийных отключений в будущем.

По информации АТ «Кировоградоблэнерго», длительные отключения запланированы в селе Бредыхыне. С 09:00 до 17:00 электроснабжение будет временно прекращено для домов, расположенных по следующим адресам:

Гагарина: 13, 31

Тараса Шевченка: 5, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 21А, 23, 24, 25, 27, 31, 32, 36, 38, 40, 42

Садова: 7, 8, 9, 10, 11

Степова: 9, 15, 17, 21

Кроме того, плановые работы будут проводиться в селе Павлогиркивка. Здесь временные ограничения также будут действовать с 09:00 до 17:00. На время выполнения ремонтных работ без света останутся на улице Гагарина: 42

Ремонтные и технические работы продлятся с 09:00 до 18:00 в городе Долынське. В настоящее время без электроэнергии временно останутся отдельные улицы:

Садова: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 а, 10б, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26

Тараса Шевченка: 2, 4, 6, 8, 8а, 10, 10а, 12, 14, 16, 18, 20а, 20б, 22, 24, 24а, 26, 26А, 28, 30, 32а, 34а, 36, 38, 38А, 40, 42, 44, 46, 46а, 48, 48а, 52, 56, 58, 95, 97, 99, 101, 101а, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127а, 129, 131, 133, 135, 137, 137а, 141, 143, 145, 147, 147а, 149, 149а, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 165а, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 177а, 179а, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 191а, 197

Мырна: 1, 1а, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 25а, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 69а, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 84а, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 90А, 91, 92, 92а, 93, 94, 94а, 96, 96а, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 105, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 128а, 129, 130, 131, 132, 132а, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 145, 146, 148, 150, 150А, 154, 156, 158А, 160

Затышна: 160, 160а, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168а, 169, 170, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 178а, 179, 181, 181а, 182, 182а, 183, 184, 185, 187, 188, 189а, 190, 191, 191а, 192, 193, 194, 195, 196, 196а, 198, 199, 199а, 201, 201а, 203, 205, 205а

Центральна: 155, 157, 159, 169, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 193, 268, 270, 272, 274, 276, 278, 280, 282, 284, 286, 288, 290, 292, 294

Васыля Полищука: 1, 2, 3, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32

Ивана Яковенка: 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 114а, 115, 116, 116а, 117, 118, 118а, 119, 119а, 120, 121, 122, 123, 124а, 125, 126, 127, 129, 130, 131, 131а, 132, 133, 134, 135, 136, 136а, 137, 138, 138а, 139, 139а, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 156а, 158, 160, 162, 170

Сергия Завирюхы: 98, 99, 100, 101, 102, 102А, 103, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 112А, 113, 114, 115, 116, 116А, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 126А, 127, 128, 128А, 129, 130, 134, 137 А

Сонячна: 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 32а, 34, 34а, 36, 38, 40, 42, 42а, 44, 46, 48, 48а, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 89, 89а, 91, 91а, 93, 95, 97, 99, 99а, 101, 101а, 103, 103а, 105, 105а, 107, 109, 111, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 127а, 129а, 133а, 135, 137, 139

Мичурина: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32

Ивана Богуна: 1, 2, 2А, 3, 4, 4А, 5, 6, 6А, 7, 8А, 9, 10, 10А, 11, 12, 12А, 13, 14, 14А, 15, 16, 16А, 17, 18, 18А, 19, 20А, 22, 22А, 23, 24, 24А, 25, 26, 26А, 27, 28А, 29, 30, 30А, 31, 32, 32А, 33, 34, 34А, 35, 36, 36А, 37, 38, 38А, 39, 40, 40А, 41, 42, 42А, 43, 44, 44А, 45, 46, 46А, 47, 48А, 49, 50, 50А, 51А, 52, 52А, 53, 54, 54А, 56, 56А, 58А, 60А, 62А, 64А, 66А, 68А, 70А

Вышневецького: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108

Чумацькый Шлях: 4, 4а, 8, 10, 12, 12а, 14, 14а, 15, 24, 24-А, 25, 30, 36, 36а, 37, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 64а, 66, 66 а, 66А, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 86, 88а, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 140, 142, 144, 146, 148, 152, 154, 156, 158, 160, 160а, 162, 166, 168, 170, 172, 174, 178, 180, 184, 184а, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 198, 200, 204, 206, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 224, 226, 228, 230, 232

Чкалова: 126.

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