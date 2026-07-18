Українцям радять готуватися до графіків відключення світла у Кіровоградській області на 19 липня.

Графіки відключення світла у Кіровоградській області на 19 липня, в неділю, триватимуть через профілактичні ремонтні роботи, пише Politeka.net.

Енергетики пояснюють, що під час графіків відключення світла у Кіровоградській області на 19 липня фахівці перевірятимуть технічний стан обладнання, виконуватимуть його обслуговування, замінюватимуть зношені елементи мережі та усуватимуть потенційні несправності. Такі заходи необхідні для підвищення надійності електропостачання та зменшення ризику аварійних відключень у майбутньому.

За інформацією АТ «Кіровоградобленерго», тривалі відключення заплановані у селі Бредихине. З 09:00 до 17:00 електропостачання буде тимчасово припинене для будинків, розташованих за такими адресами:

Гагаріна: 13, 31

Тараса Шевченка: 5, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 21А, 23, 24, 25, 27, 31, 32, 36, 38, 40, 42

Садова: 7, 8, 9, 10, 11

Степова: 9, 15, 17, 21

Крім того, планові роботи проводитимуться у селі Павлогірківка. Тут тимчасові обмеження також діятимуть із 09:00 до 17:00. На час виконання ремонтних робіт без світла залишаться на вулиці Гагаріна: 42

Ремонтні та технічні роботи триватимуть з 09:00 до 18:00 у місті Долинське. У цей час без електроенергії тимчасово залишаться окремі вулиці:

Садова: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 а, 10б, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26

Тараса Шевченка: 2, 4, 6, 8, 8а, 10, 10а, 12, 14, 16, 18, 20а, 20б, 22, 24, 24а, 26, 26А, 28, 30, 32а, 34а, 36, 38, 38А, 40, 42, 44, 46, 46а, 48, 48а, 52, 56, 58, 95, 97, 99, 101, 101а, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127а, 129, 131, 133, 135, 137, 137а, 141, 143, 145, 147, 147а, 149, 149а, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 165а, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 177а, 179а, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 191а, 197

Мирна: 1, 1а, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 25а, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 69а, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 84а, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 90А, 91, 92, 92а, 93, 94, 94а, 96, 96а, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 105, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 128а, 129, 130, 131, 132, 132а, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 145, 146, 148, 150, 150А, 154, 156, 158А, 160

Затишна: 160, 160а, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168а, 169, 170, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 178а, 179, 181, 181а, 182, 182а, 183, 184, 185, 187, 188, 189а, 190, 191, 191а, 192, 193, 194, 195, 196, 196а, 198, 199, 199а, 201, 201а, 203, 205, 205а

Центральна: 155, 157, 159, 169, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 193, 268, 270, 272, 274, 276, 278, 280, 282, 284, 286, 288, 290, 292, 294

Василя Поліщука: 1, 2, 3, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32

Івана Яковенка: 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 114а, 115, 116, 116а, 117, 118, 118а, 119, 119а, 120, 121, 122, 123, 124а, 125, 126, 127, 129, 130, 131, 131а, 132, 133, 134, 135, 136, 136а, 137, 138, 138а, 139, 139а, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 156а, 158, 160, 162, 170

Сергія Завірюхи: 98, 99, 100, 101, 102, 102А, 103, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 112А, 113, 114, 115, 116, 116А, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 126А, 127, 128, 128А, 129, 130, 134, 137 А

Сонячна: 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 32а, 34, 34а, 36, 38, 40, 42, 42а, 44, 46, 48, 48а, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 89, 89а, 91, 91а, 93, 95, 97, 99, 99а, 101, 101а, 103, 103а, 105, 105а, 107, 109, 111, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 127а, 129а, 133а, 135, 137, 139

Мічуріна: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32

Івана Богуна: 1, 2, 2А, 3, 4, 4А, 5, 6, 6А, 7, 8А, 9, 10, 10А, 11, 12, 12А, 13, 14, 14А, 15, 16, 16А, 17, 18, 18А, 19, 20А, 22, 22А, 23, 24, 24А, 25, 26, 26А, 27, 28А, 29, 30, 30А, 31, 32, 32А, 33, 34, 34А, 35, 36, 36А, 37, 38, 38А, 39, 40, 40А, 41, 42, 42А, 43, 44, 44А, 45, 46, 46А, 47, 48А, 49, 50, 50А, 51А, 52, 52А, 53, 54, 54А, 56, 56А, 58А, 60А, 62А, 64А, 66А, 68А, 70А

Вишневецького: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108

Чумацький Шлях: 4, 4а, 8, 10, 12, 12а, 14, 14а, 15, 24, 24-А, 25, 30, 36, 36а, 37, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 64а, 66, 66 а, 66А, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 86, 88а, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 140, 142, 144, 146, 148, 152, 154, 156, 158, 160, 160а, 162, 166, 168, 170, 172, 174, 178, 180, 184, 184а, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 198, 200, 204, 206, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 224, 226, 228, 230, 232

Чкалова: 126.

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