Жители Сум с 14 сентября начали получать отдельную платежку за холодную воду и водоотведение — новый формат водоканал ввел сразу после повышения тарифов. На предприятии говорят о прозрачности расчетов, однако печать и доставка дополнительных квитанций тоже стоит денег.

Тарифы на воду в Сумах выросли до 34,44 грн за кубометр, а теперь жители города получают еще и отдельную платежку за холодную воду и водоотведение — новый формат КП «Горводоканал» Сумского городского совета ввел с 14 сентября.

О нововведении сообщило издание «Сумські Дебати» со ссылкой на предприятие. Отдельная квитанция должна помочь потребителям видеть сумму начислений, состояние расчетов, задолженность или переплату именно за услуги водоканала, а не вперемешку с другими коммунальными платежами.

В водоканале объясняют, что таким образом хотят сделать расчеты за воду и водоотведение «более прозрачными, доступными и удобными». По словам предприятия, квитанция станет дополнительным каналом коммуникации: через нее планируют оперативно сообщать о порядке передачи показаний, способах и сроках оплаты, актуальных новостях и контактах.

Сколько стоит новая платежка

Впрочем, отдельная квитанция означает большее количество бумаги, которую нужно печатать и доставлять. Издание отмечает, что доставка одной квитанции за годы войны уже перевалила за гривну.

По предварительным оценкам, компания, занимающаяся доставкой платежек, может получать около 100 тысяч гривен дополнительно ежемесячно только из-за увеличения количества отдельных квитанций. Фактически эти расходы снова ложатся на самих потребителей.

Почему это произошло именно сейчас

Показательно, что решение появилось сразу после недавнего повышения тарифов на воду. Сумчане начали платить больше — и почти сразу получили новый формат платежек, который также требует дополнительных расходов на печать и доставку.

Что будут видеть жители в новой квитанции

В отдельной платежке будет указана сумма начислений именно за холодное водоснабжение и водоотведение, состояние расчетов, задолженность или переплата. Также документ можно использовать как отдельное подтверждение расчетов за услуги водоканала.

В водоканале благодарят потребителей за вовремя переданные показания и оплаченные счета и обещают через квитанцию сообщать о важных изменениях. Вместе с тем остается вопрос, действительно ли жители Сум просили отдельную платежку или все же больше говорили о тарифах, качестве воды, авариях и прорывах сетей.

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