Сума у платіжці за комуналку може виявитися вищою, ніж очікував споживач, навіть якщо тариф не змінювався. Причина може бути у лічильнику: прострочена повірка, несправність або відсутність актуальних показників здатні змінити порядок нарахування. Розповідаємо, коли прилад обліку перестає бути підставою для розрахунків і як не переплатити.

Тарифи на воду в Сумах уже зросли до 34,44 грн за кубометр, однак це далеко не єдина причина, через яку сума у платіжці може виявитися більшою, ніж ви очікували. Навіть за незмінного тарифу рахунок за комуналку здатен раптом «вирости», якщо є проблеми з лічильником. Про це повідомляє Держпродспоживслужба.

Коли лічильник може вплинути на суму в платіжці

Лічильник дозволяє визначити фактичний обсяг спожитих води, газу, електроенергії чи теплової енергії. Однак для розрахунків його показання мають відповідати встановленим вимогам, а сам прилад — бути справним і вчасно пройти повірку.

Держпродспоживслужба наголошує, що побутові лічильники газу та електроенергії підлягають обов'язковій періодичній повірці, а також повірці після ремонту. Якщо прилад не пройшов необхідну процедуру або його показники не можна використовувати для комерційного обліку, постачальник застосовує інший, передбачений правилами, спосіб визначення обсягу споживання. Саме тому споживач може побачити в платіжці суму, що не відповідає його очікуванням.

Що буде, якщо не передавати показники

Ще одна поширена ситуація — споживач не передав актуальні показники лічильника. Тоді у постачальника немає свіжих даних про фактичне споживання, і залежно від виду послуги та чинного порядку обсяг можуть визначати за іншими правилами. Тож навіть у квартирі, де фактичне споживання майже не змінилося, сума в рахунку може відрізнятися від звичної.

Особливо уважними варто бути власникам житла, яке довго стоїть порожнім: відсутність мешканців сама по собі не означає, що показники приладів можна не передавати.

Чому важливо не пропустити повірку

Повірка потрібна, щоб підтвердити придатність приладу до подальшого використання. Дата наступної повірки залежить від конкретного лічильника — її можна перевірити в паспорті приладу, документах про попередню повірку або в інформації, яку надає постачальник.

Правила проведення повірки та відповідальність за її організацію різняться залежно від виду лічильника. Для газових та електричних лічильників побутових споживачів періодичну повірку мають проводити за рахунок відповідних суб'єктів господарювання у випадках, передбачених законодавством. Тому не варто автоматично оплачувати будь-яку запропоновану послугу повірки, не з'ясувавши, хто саме має за неї платити.

Чи можна отримати більший рахунок через несправний лічильник

Так, проблема з приладом може вплинути на розрахунок, але конкретний механізм залежить від виду послуги. Наприклад, у випадку з тепловою енергією за відсутності або несправності лічильника законодавство передбачає розрахунок плати за встановленими правилами, а не за фактичними показаннями несправного приладу.

Тож різке збільшення суми не обов'язково означає підвищення тарифу — причина може критися саме у способі визначення обсягу споживання. Якщо рахунок став значно більшим, варто перевірити, чи не змінився статус лічильника та які показники використали під час розрахунку.

Що робити, якщо сума в платіжці раптом зросла

Порівняйте фактичні показники приладу з цифрами, зазначеними в рахунку. Якщо вони відрізняються — зверніться до постачальника і попросіть пояснити порядок нарахування. Перевірте дату останньої повірки лічильника. Якщо строк настав або минув, з'ясуйте, чи придатний прилад для розрахунків і хто має організувати повірку. Перевірте, чи вчасно передавали показники за попередні місяці — помилка навіть в одному значенні може вплинути на подальші розрахунки.

Якщо нарахування видається невірним, споживач має право звернутися до виконавця комунальної послуги з вимогою надати інформацію про розрахунок і перевірити правильність нарахованої суми. Чинний порядок також передбачає механізми перерахунку вартості послуг у разі їх ненадання, неповного надання чи неналежної якості.

Як не переплачувати за комуналку

Щоб уникнути несподіваних сум у платіжці, варто регулярно передавати показники лічильників, стежити за строками їхньої повірки та зберігати документи на прилади. Якщо сума раптом зросла, не варто одразу вважати причиною новий тариф — спершу перевірте три речі: показники, статус лічильника і спосіб, яким постачальник визначив обсяг споживання.

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