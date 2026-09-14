Мешканці Сум від 14 вересня почали отримувати окрему платіжку за холодну воду та водовідведення — новий формат водоканал запровадив одразу після підвищення тарифів. На підприємстві кажуть про прозорість розрахунків, однак друк і доставка додаткових квитанцій теж коштує грошей.

Тарифи на воду в Сумах зросли до 34,44 грн за кубометр, а тепер мешканці міста отримують ще й окрему платіжку за холодну воду та водовідведення — новий формат КП «Міськводоканал» Сумської міської ради запровадив із 14 вересня.

Про нововведення повідомило видання «Сумські Дебати» з посиланням на підприємство. Окрема квитанція має допомогти споживачам бачити суму нарахувань, стан розрахунків, заборгованість або переплату саме за послуги водоканалу, а не впереміш з іншими комунальними платежами.

У водоканалі пояснюють, що таким чином хочуть зробити розрахунки за воду та водовідведення «більш прозорими, доступними та зручними». За словами підприємства, квитанція стане додатковим каналом комунікації: через неї планують оперативно повідомляти про порядок передачі показань, способи та строки оплати, актуальні новини й контакти.

Скільки коштує нова платіжка

Втім, окрема квитанція означає більшу кількість паперу, який треба друкувати й доставляти. Видання зазначає, що доставка однієї квитанції за роки війни вже перевалила за гривню.

За попередніми оцінками, компанія, яка займається доставкою платіжок, може отримувати близько 100 тисяч гривень додатково щомісяця лише через збільшення кількості окремих квитанцій. Фактично ці витрати знову лягають на самих споживачів.

Чому це сталося саме зараз

Показово, що рішення з'явилося одразу після нещодавнього підвищення тарифів на воду. Сумчани почали платити більше — і майже одразу отримали новий формат платіжок, який також потребує додаткових витрат на друк і доставку.

Що бачитимуть мешканці в новій квитанції

У окремій платіжці буде вказано суму нарахувань саме за холодне водопостачання та водовідведення, стан розрахунків, заборгованість або переплату. Також документ можна використовувати як окреме підтвердження розрахунків за послуги водоканалу.

У водоканалі дякують споживачам за вчасно передані показання та сплачені рахунки й обіцяють через квитанцію повідомляти про важливі зміни. Водночас залишається питання, чи справді мешканці Сум просили окрему платіжку, чи все ж більше говорили про тарифи, якість води, аварії та прориви мереж.

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