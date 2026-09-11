У прикордонній Есманьській громаді на Сумщині комісія погодила черговий пакет компенсацій за знищене російськими ударами житло — 32 заяви на понад 53,5 млн грн. Середня сума на один зруйнований об'єкт уже на рівні ціни трикімнатної квартири в Сумах, і це викликає питання прозорості.

Житло для переселенців у Сумській області — тема постійна і болюча, однак у прикордонній Есманьській громаді цього тижня мовилося вже про інші цифри: місцева комісія погодила новий пакет компенсацій за знищене війною житло на понад 53 мільйони гривень.

Як повідомляють «Сумські Дебати», чергове засідання комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені та знищені об'єкти нерухомості, що постраждали внаслідок бойових дій, відбулося на території Есманьської селищної ради. На ньому розглянули 35 заяв — 34 стосувалися повністю знищеного житла і ще одна пошкодженого об'єкта.

За результатами розгляду погодили 32 заяви власників зруйнованих осель та затвердили розрахунки компенсації на загальну суму 53 586 675,7 грн. Середній розмір виплати в цьому пакеті — близько 1,67 млн грн за одну заяву, а за курсом 45 грн за долар це приблизно 37,2 тисячі доларів за один знищений об'єкт.

Суми на рівні цін обласного центру

У громаді за зруйноване житло фактично погоджують суми, зіставні з вартістю квартири в обласному центрі. За 1,6–1,8 млн грн у Сумах можна без проблем купити трикімнатну квартиру — і саме стільки отримують власники знищених хат у прикордонних селах.

Раніше в Есманьській громаді вже погоджували 33 житлові сертифікати за програмою «єВідновлення» на загальну суму 59 658 935,2 грн. Тоді середній розмір одного сертифіката становив близько 1,8 млн грн, або приблизно 40,2 тисячі доларів.

Тепер до них додався новий пакет — ще 32 заяви на 53 586 675,7 грн. Разом це вже понад 113 млн грн погоджених компенсацій за 65 заявами. У доларовому еквіваленті — приблизно 2,52 млн доларів, а середній сертифікат виходить близько 1,74 млн грн, або приблизно 38,7 тисячі доларів.

Чому виникають запитання

Отримані житлові сертифікати мають дати власникам знищеного житла можливість купити нові помешкання, і така допомога людям, які втратили домівки через російські удари, необхідна. Однак саме Есманьська громада дедалі більше виглядає як окремий компенсаційний феномен на Сумщині: у відкритих повідомленнях інших громад області не видно подібних масштабів і таких середніх сум.

Особливо дивно це виглядає з огляду на довоєнну вартість нерухомості в прикордонних селах, яка навряд чи сягала цін квартири в Сумах — у багатьох випадках суми могли бути в рази, а подекуди й у десятки разів менші. Тож коли сільські будинки перетворюються на сертифікати по 37–40 тисяч доларів, це вже питання не лише соціальної підтримки, а й прозорості та контролю за державними коштами.

Які запитання лишаються відкритими

Після нового пакета до комісії виникла низка запитань: за які саме об'єкти нараховують такі суми, якою була їхня реальна ринкова вартість до війни, хто проводив оцінку, хто входить до комісії і чи немає серед отримувачів пов'язаних осіб. Понад 113 млн грн у сукупності — це сума, яку не можна ховати за сухими формулюваннями протоколів, тож громада має отримати детальне пояснення: кому, за що і за якою методикою компенсують житло, яке до війни навряд чи коштувало як квартира в Сумах.

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