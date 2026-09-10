Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области станет частью новой правительственной инициативы «Зимняя поддержка». Кабинет Министров утвердил единовременную выплату для жителей прифронтовых громад, которые живут в зоне высокого риска и нуждаются в ресурсе, чтобы пережить холодный сезон.
Речь идет о 19 400 гривнах на домохозяйство, а не на каждого члена семьи. По подсчетам правительства, финансовую помощь получат более 380 тысяч семей в прифронтовых громадах. О запуске программы сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.
Кто имеет право на выплату
Ключевой критерий для начисления средств — фактическое проживание в громаде, которую правительство определило как прифронтовую. В перечень уязвимых категорий вошли:
- внутренне перемещенные лица;
- люди с инвалидностью;
- одинокие пенсионеры;
- получатели жилищных субсидий;
- многодетные и приемные семьи;
- одинокие матери;
- семьи, воспитывающие детей с инвалидностью;
- детские дома семейного типа и патронатные семьи.
Одновременно человек не должен получать аналогичные выплаты по этой же программе от других международных или государственных фондов. По состоянию на сентябрь 2026 года в официальный перечень территорий боевых действий в Днепропетровской области входит 260 населенных пунктов в Криворожском, Никопольском и Синельниковском районах; временно оккупированных населенных пунктов в области нет.
Куда обращаться и как получить деньги
Подать заявление можно до 30 октября 2026 года — через Пенсионный фонд Украины, ЦНАП или органы местной власти. После назначения помощь перечислят на банковский счет или выдадут через «Укрпочту». Механизм начисления обещали максимально упростить, а верификацию данных провести через социальные службы и цифровые инструменты.
На реализацию программы привлечено 7,4 млрд гривен международной помощи. Часть средств предоставили ЮНИСЕФ и Украинский Красный Крест через гуманитарный счет Министерства социальной политики.
Власти подчеркивают, что отбор получателей будет происходить на основе данных в реестрах, поэтому важно, чтобы информация была актуальной. Жителям советуют следить за официальными сообщениями местных администраций, чтобы не пропустить начало приема документов.
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