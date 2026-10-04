Доплаты для пенсионеров в Черниговской области положены и бывшим военнослужащим, которые не работают и содержат нетрудоспособных родственников. Надбавка составляет 50% прожиточного минимума на каждого такого члена семьи.

Доплаты для пенсионеров в Черниговской области бывают разными — от надбавок за возраст до доплат на иждивенцев. Последнюю, как пояснили в Пенсионном фонде Украины, начисляют неработающим пенсионерам за выслугу лет и лицам с инвалидностью к пенсии по инвалидности.

Кто может получить надбавку

Речь идет о бывших военнослужащих рядового, сержантского, старшинского и офицерского состава. Главное условие — на иждивении должны находиться нетрудоспособные члены семьи, перечень которых определен пунктами «а»–«д» статьи 30 Закона Украины № 2262-XII.

Надбавку назначают только на тех нетрудоспособных членов семьи, которые не получают других выплат: пенсии из солидарной системы, государственной социальной помощи лицам без права на пенсию, помощи лицам с инвалидностью с детства или помощи на детей одиноким матерям.

Сколько платят дополнительно

Размер надбавки составляет 50% прожиточного минимума, установленного для лиц, утративших трудоспособность, и начисляется на каждого нетрудоспособного члена семьи отдельно. Если в семье двое или более пенсионеров, надбавку на общего иждивенца учитывают только одному из них — по их выбору.

Какие документы нужны

Чтобы оформить надбавку, следует обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда с паспортом, идентификационным кодом, документами, подтверждающими родственные связи с кормильцем, и документами о пребывании нетрудоспособного члена семьи на иждивении.

Ранее Politeka сообщала, доплаты для пенсионеров в Черниговской области: кто получит надбавку 648 гривен.

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